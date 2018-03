Guter Klang dank A2DP

Mit der zunehmenden Verbreitung von Bluetooth entwickeln sich immer mehr interessante Anwendungen auf Basis dieser Technologie. Eine davon ist mittlerweile stramm auf dem Weg in den Massenmarkt und heißt Bluetooth-A2DP.

Anzeige

© Fotos: Parrot A2DP-Freisprecher von Parrot: Eingebauter Digitalverstärker

"A2DP" steht für "Advanced Audio Distribution Profile" und meint das Übertragen von Musik via Funk beispielsweise vom Handy zum Autoradio. Dazu gehört auch das AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) zur Steuerung von Play/Pause und ähnlichem.

Der Anwendungsbereich ist vielfältig und reicht von mittels Funk übertragener Musik zu entsprechend gerüsteten Lautsprechern am Schreibtisch bis hin zu vielen Möglichkeiten zum Entertainment-Einsatz im Auto. Ein Szenario, das bei den besseren Bluetooth-Car-Kits inzwischen zum Standard avanciert:

Das zum Freisprechen gekoppelte Handy wird auch als Musikzuspieler genutzt. Solange man nicht telefoniert, empfängt der Freisprecher Musik vom Handy und gibt diese entweder an einen Line-/Aux-In oder über einen FM-Transmitter ans Autoradio weiter. Manche A2DP-Freisprecher wie die von Parrot oder iO haben auch eingebaute Digitalverstärker und reichen die Musik selbst an die Autolautsprecher weiter.

Gute Option: Audioradios, die A2DP beherrschen

Während die Aux-In-Lösung bei guten Anlagen die qualitativ beste, aber auch aufwendigste ist, sind FM-Transmitter (kleine Radiosender im Freisprecher) in Gebieten mit vielen Sendern eine eher akademische Option, die in der Praxis keinen Spaß macht und meist auch noch eher mau klingt. Ob die Digitalverstärker-Option etwas bringt, hängt stark von der Qualität eben dieser ab. Für normale Ansprüche ist sie aber gut geeignet, da sich auch der Einbauaufwand in Grenzen hält.

Eine weitere Möglichkeit sind Autoradios, die Bluetooth-A2DP beherrschen. Diese nehmen die gefunkte Musik entgegen und behandeln das so per Luftschnittstelle gekoppelte Handy wie einen CD-Wechsler. A2DP beherrschen die meisten Sony-Ericsson-, Samsung- und Motorola-Handys, aber auch Nokia setzt in jüngerer Vergangenheit stark auf A2DP.

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.