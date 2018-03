Handy-Kameras im Test

Welches Handy schießt die schönsten Fotos? Und sind die Dinger endlich so gut wie eine echte Digicam? Wir haben uns 12 Kamerahandys der Oberklasse geschnappt und fleißig geknipst.

Fünf Megapixel Auflösung - hier liegt im Moment die Obergrenze bei Kamerahandys, zumindest hierzulande. Von den Fünfpfündern gibt es mittlerweile aber eine ganze Menge, sieben Modelle sind zum Test angetreten. Doch auch gute 3-Megapixler bekommen ihre Chance. Aus gutem Grund, denn was auf den Bildern tatsächlich an Auflösung zu sehen ist, liegt immer unter dem nominell angegebenen Wert. Im Test lieferte denn tatsächlich einer der 5-Megapixler gerade mal die Auflösung von guten 3-Megapixel-Modellen. Muss es also überhaupt ein spezielles Fotohandy sein, oder tut's nicht auch einer der gut ausgestatteteten Allrounder mit 3-Megapixel-Kamera? Und wie schneiden die Handys gegen eine kompakte Digitalkamera ab, die ungefähr die gleiche Ausstattung bietet? Und wenn es nicht unbedingt die Megapixel sind, worauf ist dann beim Handykauf zu achten, wenn das Gerät auch als Kamera dienen soll? Die Antworten finden Sie auf den folgenden Seiten.

