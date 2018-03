In Barcelona haben die Handyhersteller gezeigt, was sie 2008 vorhaben. connect hat sich die Neuheiten vor Ort zur Brust genommen und die Geschäftsführer aller großen Marken nach ihren Strategien befragt.

© Archiv Handy-News 2008

Auf dem Mobile World Congress trifft sich jedes Jahr die komplette Mobilfunk-Branche. Das frühlingshafte Barcelona dient den Handyherstellern als illustrer Rahmen, um Kundschaft und Konkurrenz mit massig Produktneuheiten zu beeindrucken und die Trends für die nächsten Monate aufzuzeigen. Nokia präsentierte unter anderem zwei neue N-Serie-Modelle und treibt zum einen das Thema Navigation, zum anderen den Wandel vom reinen Hardware-Lieferanten zum Internet-Unternehmen voran. Sony Ericsson enthüllte mit Xperia eine Marke für Multimedia-Smartphones und Samsung sowie LG arbeiten weiter am Thema Touchscreen-Phones. In der Bildergalerie finden Sie alle wichtigen Neuheiten. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie in Interviews, was die Hersteller und Netzbetreiber an Plänen und Strategien in petto haben.

