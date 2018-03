Smartphone verloren - das können Sie tun Handy weg: Tipps bei Verlust und Diebstahl

Handy orten ohne Registrierung​



Alle genannten Dienste haben einen gemeinsamen Nachteil. Sie müssen Ihr Handy schon registriert haben, bevor es verschwindet. Im Nachhinein können Sie mit den ansonsten ausgefuchsten Funktionen von Apple, Google, Microsoft und Samsung nichts anfangen.

In Notfällen kann auch der Mobilfunkbetreiber Ihr Handy orten. Das ist aber weniger präzise und wird üblicherweise nur zur Verfolgung schwerer Straftaten genutzt. Außerdem bieten diverse Websites die Handy-Ortung ohne Registrierung an. Doch kaum einer dieser Dienste ist seriös. Mehr zu den verschiedenen Methoden der Handy-Ortung finden Sie in unserem Beitrag Handy orten - so geht's.

SIM-Karte sperren

Sperren Sie dann die SIM-Karte. Dazu reicht ein Anruf auf der gebührenfreien Sperr-Hotline unter 116 116 (Ausland: +49 116 116 oder +49 30 4050 4050). Weitere Infos dazu finden Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter, zum Beispiel bei T-Mobile, Vodafone oder O2. Die Sperre der SIM-Karte schafft Ihnen gleich an mehreren Stellen Sicherheit. Zum einen verhindern Sie, dass der neue Besitzer auf Ihre Kosten telefoniert oder im Internet surft. Zum anderen kann er auch keine Anrufe in Ihrem Namen entgegen nehmen und darüber womöglich mehr über Sie erfahren, als Ihnen lieb ist.

Anzeige erstatten

Sofern Ihr Handy gestohlen wurde, erstatten Sie Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle. Um das Gerät eindeutig identifizieren zu können, benötigt die Polizei die IMEI des Gerätes. Die wenigsten Nutzer notieren diese, solange sich das Gerät noch in ihrem Besitz befindet. Sie finden die IMEI aber auch häufig auf dem Karton des Smartphones. iTunes zeigt die IMEI von iPhones ebenfalls an - wo, das verrät Apple.

