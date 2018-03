Handy-Software als Urlaubshelferlein

Diese clevere Handysoftware leistet im Urlaub nützliche Dienste.

Pons Wörterbuch

© Archiv das pons-wörterbuch lässt sie im ausland nicht sprach- und damit hilflos.

Mit "Grande Magazzino" meinen Italiener kein großes Lager-, sondern ein stinknormales Kaufhaus. Damit Sie im Urlaub auch da hinkommen, wo Sie hinwollen, bietet Pons mit Pons unterwegs Wörterbücher fürs Handy auf Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Java-Software kostet bei www.handyglobal.de 5,90 Euro.

Worldmate

© Archiv wetter, uhrzeiten, flugpläne: worldmate bietet infos für globetrotter.

Bei der Reiseplanung hilft der Worldmate: Das Programm bringt die Zeit von über 250 Städten sowie eine 5-Tage-Wetter-Vorschau von über 400 Städten aufs Display. Auch hilfreich: Weltkarte, Währungsrechner und Abfrage von Flügen. 26,20 Euro bei www.smartsam.de.

Yahoo Zurfer

© Archiv wo gibt's was interessantes zu sehen? yahoo zurfer zeigt fotomotive in der umgebung.

So lassen sich in null komma nichts sehenswerte Ziele in der Umgebung ausfindig machen: Mit Yahoo Zurfer können Sie bei der Foto-Community Flickr via Handy nach Bildern stöbern, die in der Nähe Ihres Standortes aufgenommen wurden. Das neue Yahoo-Tool nutzt dazu GPS-Daten und läuft in der Probephase auf den Nokias N73, N95, N80, 6682 und 70 sowie auf Motorolas RAZR V3x. Vorsicht: Der Service ist zwar gratis, für die Datenübertragung fallen im Ausland aber happige bis horrende Preise an.

Google Earth

© virtuelle urlaubsreise: bei google earth kann man sich infos des magazins geo holen.

Ein Tipp für den PC zuhause oder im Internetcafe: Online-Mogul Google kooperiert mit dem Reisemagazin Geo und bietet einen nützlichen Dienst an. Mit Google-Earth lassen sich neuerdings von Geo redaktionell aufbereitete Infos über interessante Reiseziele abrufen.

