Handy Speicher voll - was tun?

© Apple, Screenshot von iOS 9 Wenn der Speicherplatz des iPhones fast vollständig belegt ist, zeigt iOS diese Meldung an.

Ist der Handyspeicher voll, kommt schnell Frust auf. Doch genügen 16 oder gar nur 8 GB Flashspeicher im Smartphone, oder sollten es besser 64 oder 128 GB sein? Die Antwort auf diese Frage ist so unterschiedlich wie die Nutzungsgewohnheiten und -schwerpunkte der Gerätebesitzer. In jedem Fall zeigt die Erfahrung: Bei intensivem Gebrauch des Smartphones stößt praktisch jede Speichergröße irgendwann an ihre Grenzen. Wer beim Kauf dachte, er kommt mit wenig Flashspeicher aus, möchte vielleicht doch noch eine speicherintensive App installieren. Und wer einen Speicherboliden besitzt, knipst irgendwann das eine Foto oder dreht das eine Video, das auch die üppigsten Reserven ans Limit bringt.

Dann bleibt nicht viel anderes übrig, als den Inhalt des Smartphones zu entrümpeln - Unnötiges und Verzichtbares zu löschen, und, wo immer es möglich ist, platzraubende Inhalte auszulagern.

Aufräumen in ruhiger Stunde

Wie immer ist es auch in diesem Fall sinnvoll, rechtzeitig vorzubauen. Wer die Apps und Multimediadaten auf seinem Telefon in einer ruhigen Stunde durchforstet, kann dabei geplanter und konzentrierter vorgehen als wenn die Löschaktion wegen akutem Speichermangel unter Zeitdruck unterwegs stattfinden muss - um etwa an der Traumlocation im Urlaub weiter fotografieren und filmen zu können.

Dabei helfen einige Tricks und Strategien, die bei allen Smartphone- Plattformen greifen. Andere Schritte und Möglichkeiten hängen vom genutzten Betriebssystem ab - und von zusätzlichen Optionen wie etwa der Frage, ob Sie einen Cloud-Speicher abonniert haben und welche Inhalte Sie dort tatsächlich ablegen möchten.

Strategisch vorgehen

Auf den folgenden Seiten zeigt Ihnen connect, wie Sie bei Speicherplatzmangel systematisch vorgehen sollten - damit Sie nach der Aufräumaktion nicht feststellen müssen, dass Sie eine wichtige App oder ein lieb gewonnenes Foto mit gelöscht haben.

WhatsApp-Tipp: Speicherplatz sparen Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Wer über WhatsApp viele Bilder und Videos empfängt, sollte überlegen, ob wirklich all diese Daten stets automatisch auf dem Smartphone abgespeichert werden sollen. Insbesondere wenn der Speicherplatz begrenzt ist, empfiehlt sich eine entsprechende Änderung der WhatsApp-Einstellungen.

