Hardware im Test: Speedport W 100 Bridge

Mit einem Problem haben viele IPTV-Kunden zu kämpfen: Die Telefondose und damit der DSL-Anschluss ist meist im Flur oder Arbeitszimmer installiert, benötigt werden die schnellen Bits aber in der Regel im Wohnzimmer bei Set-Top-Box und Fernseher. Eine Strippenverbindung via Kabel ist aus ästhetischen Gründen sicher nicht jedermanns respektive jederfraus Sache.

Darum hat T-Home die Speedport W 100 Bridge entwickelt. Die beiden Adapter sind bereits ab Werk miteinander gepaart, zur Inbetriebnahme genügt es, die Netzwerk- und Stromkabel einzustecken. Die Funkverbindung erfolgt automatisch verschlüsselt nach dem Standard IEEE 802.11a.

15 Meter und 20 Mbit/s im Praxistest

Dieses Verfahren arbeitet im Frequenzbereich um 5 Gigahertz, das noch nicht so überlaufen ist wie die für WLANs üblichen 2,4 Gigahertz. Reichweite und Datenrate hängen von Bausubstanz und Aufstellung ab. Die theoretischen Maximalwerte betragen 50 Meter und 54 Mbit/s. Im Praxistest erreichte connect etwa 15 Meter und 20 Mbit/s. Wer eine neue Firmware einspielen will, kann die Geräte per Webbrowser durch Eingabe ihrer IP-Adresse konfigurieren.

Allerdings fragt man sich, warum es die Adapter nicht auch einzeln zu kaufen gibt: Denn mit dem Speedport W 920V hat T-Home ja schon eine WLAN-Seite beim Kunden. Vorstellbar wäre, dass man den Adapter kurz per LAN mit dem Router verbindet - beide Geräte tauschen dann die Sicherheitsschlüssel aus und fertig ist die Funkbrücke mit nur einem Adapter.

