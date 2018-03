Heimnetzwerke: So verteilen Sie DSL im Haus

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Rechner-Netzwerke nur ein Thema für IT-Spezialisten in großen Unternehmen. Einige technische Überbleibsel aus dieser Zeit lassen die Vernetzung von Computern und Internet-Geräten auf den ersten Blick immer noch etwas kompliziert erscheinen. Doch weil Netzwerke heute auch für Privatleute interessant und nützlich sind, hat sich in puncto Bedienkomfort viel getan: Aktuelle Netzwerkgeräte wie der Speedport W 920V oder der WLAN-Adapter Speedport W 100 Bridge konfigurieren sich im Regelfall automatisch.

Keine Angst vor dem Heimnetzwerk

Auch Technik-Laien brauchen deshalb beim Thema "Heimnetzwerk" längst nicht mehr abzuschalten. Noch nie war das Installieren und Einrichten eines privaten Netzwerks so einfach wie heute. Wenn es in Ihrem Fall keine ungewöhnlichen Hindernisse gibt, sollten alle Geräte in wenigen Stunden angeschlossen und betriebsbereit sein. Schnelles Internet und digitales Entertainment im ganzen Haus sind der Lohn der Mühe. Und wenn das Netzwerk erst mal läuft, profitieren Sie davon Tag für Tag.

Weiter zu Telefonieren mit völlig neuem Komfort

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Die Zukunft der Unterhaltung Multimedia@home Die IFA offenbart es: Die gute Unterhaltung kommt künftig online ins haus. Ob Fernsehen und Radio, Musik und Video - das Medium der Zukunft ist das…

Video on Demand: Videos bequem zu Hause Video on Demand: Videothek im Netz Mit einem DSL-Anschluss empfangen Sie nicht nur IPTV, sondern haben auch Zugriff auf Video on Demand. IPTV-Angebot T-Entertain T-Home: TV goes Internet Das IPTV-Angebot T-Entertain von T-Home bringt Live-Fernsehen, Spielfilme und vieles mehr über eine schnelle DSL-Verbindung. Klappt die Installation?

Multimedia@home Telefonieren mit völlig neuem Komfort T-Home hat mit zwei Partnern ein Familientelefon für alle Generationen entwickelt. connect online stellt das Konzept schon jetzt vor. DSL-WLAN-Router Telekom Speedport Neo im Test Mit dem Speedport Neo stellt die Telekom einen Alleskönner-Router vor, der speziell für die neuen All-IP-Anschlüsse ausgelegt ist.