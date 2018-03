Neuvorstellungen

Heißer Herbst: 11 Top-Smartphones im Anmarsch

von Andreas Seeger

Während die Temperaturen draußen langsam sinken, wird es in der Smartphone-Liga immer heißer. In wenigen Tagen stellt Apple das neue iPhone vor und die Konkurrenz um HTC und Samsung will dem Kulthandy mit neuen Highend-Modellen entgegen treten. Wir stellen elf Top-Modelle vor, die im Herbst in den Handel kommen.