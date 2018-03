Die 40 schönsten Herbstsongs

© detailblick - Fotolia.com detailblick - Fotolia.com

Auch wenn die Temperaturen bislang im Oktober deutlich über den Normalwerten lagen, klopft der Herbst inzwischen doch deutlich an die Tür. Wir haben die passenden Herbstsongs für Sie in einer Spotify-Playlist gesammelt. Denn was gibt es Schöneres, als sich an einem grauen Herbsttag auf die Couch zu kuscheln und bei herbstlicher Musik zu entspannen?

In unserer Playlist von Spotify (eingefügt am Ende des Artikels) gibt es reichlich davon. Insgesamt 40 Lieder haben es in unsere Sammlung geschafft, mit denen Sie garantiert jeden noch so verregneten Herbsttag genießen werden. Und dabei haben wir uns keinerlei Genre-Grenzen gesetzt: Neben herzerwärmendem Pop z. B. von Emiliana Torrini liefern wir genauso Rock von New Model Army, Punk von Billy Talent und Green Day, Elektrobeeinflusstes von Parov Stelar, Jazz u. a. von Helge Schneider und Chet Baker, Deutschsprachiges von Thees Uhlmann, Rio Reiser, Benzin und (stark dialektgefärbt) Hans Söllner. Und - natürlich - haben wir auch die Klassik nicht vergessen. Denn was wäre eine Playlist über den Herbst ohne "Die Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi?

Inhaltlich entführen uns Thees Uhlmann nach Paris, Dexter Gordon nach New York und Cosmic Baby nach Berlin. Es sei uns an dieser Stelle verziehen, dass wir mit "California Dreaming" von The Mamas & The Papas streng genommen auch einen Wintersong mit in die Liste geschmuggelt haben. Mögen die Textzeile "All the leaves are brown" und der Status des Liedes als echter Evergreen als Rechtfertigung herhalten.

Spotify, Simfy & Co.: Apps fürs Musik-Streaming

Anzeige

Besonders in unserer Playlist mit Herbstsongs hervorzuheben ist übrigens "Autumn Story" von Firekites. Nicht ohne Grund haben wir diesen Song gleich an dritter Stelle eingefügt. Denn hier überzeugt nicht nur die Musik, bei diesem Song lohnt sich auch das kunstvolle Musikvideo außerordentlich, wie man hier sehen kann.

Sie nutzen nicht Spotify sondern Rdio? In unserem How-To erklären wir, wie Sie mit re/spin eine Spotify-Playlist in Rdio importieren können.

Anzeige

Mehr zum Thema Academy Awards Diese Filmsongs sind oscarprämiert Diese Lieder wurden als die besten Filmsongs seit 1980 ausgezeichnet. Hören Sie rein und entscheiden Sie: Welches Stück ist Ihr Favorit?

Musik-Playlist 30 Frühlingssongs für gute Laune Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres mit der passenden Musik. Wir haben eine Playlist mit echten Gute-Laune-Songs zusammengestellt. Driving home for Christmas Die besten Weihnachts-Songs zur Heimfahrt Ob im Auto oder Zug - mit diesen Weihnachts-Songs stimmen Sie sich perfekt auf den Heiligabend ein.

HiRes-Audio-Portale im Check Hochauflösende Musik via Download und Streaming Millionen Songs und Alben sind als Stream und Download per Internet verfügbar. Ein Füllhorn - mit dem Trend zum immer besseren Klang. Wir geben eine… Report Lautstärke-Normalisierung statt Loudness War Das Zeitalter überkomprimierter Tonträger geht zu Ende - im Kommen sind wieder dynamisch anspruchsvolle Musikproduktionen. Das Schlüsselwort für…