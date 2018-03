Schon das erste iPhone konnte via Mobilfunk-Ortung ungefähr abschätzen, wo sich sein Nutzer gerade aufhielt - beim iPod Touch funktioniert das lediglich in großen Städten, wenn genügend WLAN-Netze zur Ortung bereitstehen.

Dagegen hat das neue iPhone 3G richtig aufgerüstet und bietet dank integriertem GPS-Empfänger eine äußerst genaue Positionierung auf bis zu zehn Meter. Trotz der technischen Unterschiede bedient das kostenlose "Here I Am" alle drei Geräte; die Anpassung an die maximale Genauigkeit erledigt man im Menü "Einstellungen", in dem sich das Programm einen eigenen Eintrag reserviert.

Google Maps öffnet sich im Browser

Die Funktionsweise der cleveren Software ist denkbar einfach: Here I Am stellt zügig fest, wo Sie sich gerade befinden. Im nächsten Schritt öffnet das Programm den Dialog für eine neue E-Mail mit dem Betreff "I am here". Im Text befindet sich bereits ein Link, den Sie an eine beliebige E-Mail-Adresse von Bekannten, Verwandten oder Geschäftspartnern verschicken können.

Klickt der Empfänger auf den Link, öffnet sich Google Maps in seinem Browser und zeigt Ihren aktuellen Standort an. Auch praktisch: iPhones erkennen den Link automatisch und öffnet direkt das Kartenprogramm anstelle des Browsers.

