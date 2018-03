© Hexlox Hexlox

In Deutschland ist das Thema Fahrraddiebstahl stets aktuell. Hochwertige Fahrradteile werden in Sekunden ausgebaut und gestohlen. Aus diesem Grund entwickelt Marcus Tonndorf Hexlox.

HEXLOX verwandelt jede Sechskantschraube an jedem Fahrrad in wenigen Sekunden in eine Sicherheitsschraube. Dies verhindert das Öffnen der Schrauben und sichert damit die Anbauteile. Hexlox gibt es in den Größen 4 mm, 5 mm und 6 mm. Mit einem codierten Schlüssel kann das Hexlox jederzeit geöffnet werden. Hexlox besteht aus hochwertigen 316 Edelstählen und wird durch einen Magneten in der Schraube fixiert. Hexlox lässt sich nicht magnetisch öffnen und verhindert Öffnungsversuche mit allen bekannten Diebstahlwerkzeugen. Es ist die einfachste und sicherste Möglichkeit alle Anbauteile wie Sattel und Laufräder vor Diebstahl zu schützen und ist in nur drei Sekunden installiert. Alle Fahrradteile, die mit einer Inbusschraube angebracht wurden können mit Hexlox gesichert werden.

"In der Vergangenheit war es sehr umständlich, sogar fast unmöglich Sattel, Laufräder und andere Komponenten vor Diebstahl zu schützen", sagt Marcus Tonndorf, CEO von Hexlox.

Hexlox löst dieses Problem elegant mit seinem neuartigem, patentiertem Schloss und dem dazugehörigen Schlüsselsystem. Hexlox wird einfach in eine schon existierende Inbus-Schraube an jeder beliebigen Fahrradkomponente gesteckt. Die Schraube wird für die Benutzung jeglichen Werkzeugs blockiert und sorgt damit für die absolute Sicherheitdes damit befestigten Teils. Um Hexlox zu entfernen, wird einfach der codierte Schlüssel eingesteckt und das Schloss herausgenommen. Es ist kinderleicht.

Das Schloss wurde auf verschiedene typische Diebstahltechniken getestet und hielt sogar dem Versuch eines Spezialisten der Berlin Lockpicking Society stand. Das Schloss blieb sicher und ungeöffnet. Hexlox ist in allen Standardgrößen erhältlich und passt für alle typischen Schrauben an jedem Fahrrad-Typ.

Das folgende Video veranschaulicht das Anbringen und die Sicherheit von Hexlox.

