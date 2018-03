HiFi-Hersteller Bose im Portrait

© Bose Kopfhörer,Bluetooth-Headset,Bose

Vordenker, Ingenieur, Leitfigur - Amar Bose vereinte all diese Tugenden und beeindruckte im Alltag mit Charme und Charisma. Seine Ideen und Visionen prägen die Unterhaltungselektronik von gestern, heute und morgen. Diese Visionen machten Bose zu einem führenden Weltunternehmen, zu einer Marke mit ganz besonderen Alleinstellungsmerkmalen.

Bei aller Neugier für moderne Technik verband er diese Passion stets mit dem Gedanken, wie er Menschen mit neuen Technologien den Alltag erleichtern und verschönern kann. Dieser Anspruch zieht sich wie ein roter Faden durch alle Produkte des breiten Bose-Programms.

Test: Bose 901 Serie VI

Ein früher Beleg, dass man offene Ohren für die Wünsche der Kunden hat, sind die Acoustimass Subwoofer-Satellitensysteme. Zu Zeiten als das Gros der Lautsprecherhersteller auf immer größere, mit immer mehr Chassis bestückte Lautsprecher setzte, ging Bose den entgegengesetzten Weg. Kleiner war mehr. Anfangs belächelt, gab der Erfolg Bose recht, die Acoustimass-Systeme mit Bassmodul und Lausprecher-Cubes in "Direct Reflecting-Technologie" wurden Bestseller und öffneten ein neues Marktsegment.

Bildergalerie Galerie Galerie Bose Produktbeispiele Die Bose 901 ist eine Lautsprecherlegende. Noch heute werden die immer wieder verfeinerten Klassiker mit "Direct Reflecting Technik" produziert.

Lifestyle-Musiksysteme

Unternehmerisch waren Entscheidungen gegen den Strom mutig. "So manches Mal haben wir fast alles riskiert, um eine Idee in die Realität umzusetzen", äußerte Dr. Bose einst. Als dann wenige Jahre später das Thema Surround immer stärker in den Fokus trat, brach für Bose ein neues Zeitalter an. Einmal mehr ging es darum, komplexe Produkte im Alltag möglichst einfach zu halten - die Geburtsstunde der Bose Lifestyle-Musiksysteme. Statt DVD-Player, Receiver, Tuner und Co. vereinen die modernen Bose Lifestyle Home Entertainment Systeme die gesamte Elektronik herkömmlicher Surround-Anlagen in einer schicken, kompakten Konsole mit vorbildlichem Bedienkomfort.

© Archiv Dr. Amar Bose Gründer (1929-2013)

Aktuell warten die Entertainment-Systeme mit geballter Technik wie beispielsweise "AdaptIQ" zur automatischen Anpassung der Anlage an die Akustik der Umgebung oder auch mit drahtlos betriebenem Subwoofer ("Lifestyle 135") auf. Um packenden Sound zum TV zu bringen, genügt heute auch eine Soundbar wie das "Solo TV" - eine Komponente, ein Kabel, mehr braucht es nicht.

Doch längst nicht nur im Wohnzimmer verwöhnt Bose die Ohren mit Wohlklang. Modelle wie die Wave-Music-Systeme - kompakte, vollwertige HiFi-Systeme - lassen sich selbst in kleineren Räumen integrieren und sind zu Klassikern avanciert. Zu PC und Laptop bringen pfiffige Computer-Speaker besten Sound und zeigen den Mitbewerbern auch in Sachen Verarbeitung die Rücklichter.

Kopfhörer

Auf beeindruckenden Klang muss der Musikfreund auch unterwegs nicht verzichten. Mit den richtungsweisenden "SoundLink" Mobile Speakern, die beispielsweise mit Smartphones via Bluetooth Kontakt aufnehmen, kann die Lieblingsmusik sogar mit Freunden geteilt werden. Wer es zurückgezogener mag, für den hält Bose ein breites Angebot an hoch entwickelten Kopfhörern vor.

Test: Bose QC 20i (In-Ear-Noise-Cancelling-Kopfhörer)

Sie profitieren von den vielen Jahrzehnten Erfahrung des Unternehmens in der Entwicklung und Produktion von professionellen Kopfhörern für den Aviation-Bereich. Vom schicken In-Ear-Modell für sportliche Naturen, über high-endige "On"- und "Around-Ear"-Modelle mit aktiver Entzerrung und Noise-Cancelling bis hin zum kabellosen Bluetooth-Hörer bietet Bose, was das Herz des mobilen Musikfreundes begehrt.

Die technisch cleveren Lösungen, die modernen Produkte und die Schlüssigkeit des Portfolios zeigen, dass Bose das Ohr stets ganz dicht am Puls der Zeit hat. Wie kaum einem zweiten Unternehmen ist es Bose so gelungen, die Welt der Unterhaltungselektronik zu prägen und sie ein gutes Stück einfacher zu machen.

