HiFi-Termine im März 2018

02.03. PhonoPhono

Bergmannstraße 17

10961 Berlin

Freitags ab 17 Uhr ist Technikabend, das Thema lautet: "High-End Audio – Plattenspieler". High-End Audio ist ein ganz besonderes Erlebnis! Insbesondere High-End Plattenspieler gehören zum Feinsten, was Sie Ihren Ohren bieten können! Die Spezialisten von PhonoPhono haben für Sie eine herausragende Anlage mit Weltklasse-Plattenspielern zusammengestellt, die Sie in Ruhe erleben werden. Ganz gleich ob Sie nun selber High-End-Geräte besitzen, eine Anschaffung erwägen oder einfach neugierig darauf sind solch traumhafte Geräte hören zu können, kommen Sie vorbei und genießen Sie!

www.phonophono.de



09.03. PhonoPhono

Bergmannstraße 17

10961 Berlin

Freitags ab 17 Uhr ist Technikabend, das Thema lautet: "Audio-Zubehör für besseren HiFi-Klang". Geben Sie sich nicht mit Mittelmaß zufrieden! Ihre HiFi-Anlage kann besser klingen, wenn Sie einige Tricks kennen und gutes Zubehör einsetzen. PhonoPhono zeigt Ihnen, wie Sie mit wenig Aufwand viel Klang gewinnen. Themen: Kabel, Aufstellung, Stromversorgung. KeinVoodoo, sondern intelligente Technik! Ein Abend der für technische Laien ebenso spannend ist wie für erfahrene Tüftler!

www.phonophono.de



09./10.03. HiFi-Forum Baiersdorf

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf

Mit einem großen Heimkino-Event startet die Veranstaltungsreihe „Magic Moments“ in den Frühling. Im Mittelpunkt steht der Genuss von exklusiver Mehrkanal-Musik und Heimkino im XXL-Format, dazu präsentieren erfahrene Referenten die Möglichkeiten moderner AV-Technik. Raphael Vogt, Heimkino-Consultant und ehemaliger stereoplay-Autor beleuchtet die Themen 4K HDR, Surround-Formate, Subwoofer und Heimkinoplanung, Ralf Lulay von Stewart Leinwände spricht über Projektion und Projektionsplanung und Peter Hess von JVC Projektoren über Bildkalibrierung. Vierter im Bunde ist Klaus Sander von Bowers & Wilkins, der sich den Themen Surround-Systeme, Kino-Lautsprecher und Subwoofer widmet. Außerdem zeigen Ihnen diverse Heimkino-Firmen die neuesten Ausstattungsmöglichkeiten rund um das Kino in den eigenen vier Wänden. Die Produkt-Highlights des Events kommen aus den Bereichen TV, Großbildprojektion, Lautsprecher und natürlich Elektronik, darunter alle LOEWE Linien inklusive OLED-TVs, ein B&W 800 Diamond Dolby Atmos Surround Setup mit Double Bass-Array, die B&W Serie 700 Lautsprecher ebenfalls in einem Dolby Atmos Surround Setup, die neue Piega Premium-Serie, eine neue B&W-Installation im Kellerkino, alle B&W DB-D Subwoofer. Desweiteren warten neue 4K-Projektoren von Epson, JVC und Sony, inklusive dem 4K-Laser-Projektor Sony VPLVW-760, die neue Phantom Leinwand von Stewart, sowie die 4K Referenz-Blu-ray Player von Oppo, UDP-203 und UDP-205. Komplettiert wird die Ausstellung mit Himkino-Verstärkern von Trinnov, Arcam, Rotel und Marantz. Neben umfangreicher Beratung und Information ist auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

www.hififorum.de

16.03. PhonoPhono

Bergmannstraße 17

10961 Berlin

Freitags ab 17 Uhr ist Technikabend, das Thema lautet: "CD-Spieler im Vergleich". PhonoPhono stellt CD-Spieler aus unterschiedlichen Preisklassen vor und vergleicht den Klang. Hört man Unterschiede zwischen preiswerten und teuren CD-Playern? Wenn ja: Worin bestehen die Unterschiede? Braucht man den besseren Klang überhaupt? Ein Abend mit viel schöner Musik – für Laien ebenso wie für „alte Hasen“.

www.phonophono.de



16.03. B&M-Workshop

53881 Euskirchen

Um Anmeldung bis 7 Tage vor der Veranstaltung über die Internetseite www.aktiv-backesmueller24.de/event wird gebeten. Die Details werden mit der Einladung bekannt­gegeben.

www.aktiv-backesmueller24.de

16./17.03. fastaudio

Brählesgasse 21

70372 Stuttgart

Fastaudio feiert 20-jähriges Jubiläum und Wolf von Langa führt in die Welt seiner Feldspulen-Lautsprecher ein. Zur Feier des Tages erhält am Samstag jeder Besucher eine kleine Überraschung. Um Anmeldung, telefonisch unter +49 711 4808888, wird gebeten.

www.fastaudio.com

16./17.03. HighEnd-Obsession

Schulze-Delitzsch-Str. 5

65510 Idstein



Lassen Sie sich am Freitag und Samstag von außergewöhnlichen Digitalketten inspirieren: Vergeführt werden Lautsprecher von Reflector Audio und das Digitalisieren von Schallplatten, die über einen A/D-Wandler von RME Audio abgespielt werden. Alle Infos zu dieser Veranstaltung und ein Anmeldeformular finden Sie unterwww.highend-obsession.de



17.03. HiFi & Video Technik Gogler

Niemensstraße 9

79098 Freiburg

Melanie Groetsch von Clearaudio führt Ihnen am Samstag von 11 bis 15 Uhr die technischen und klanglichen Unterschiede der exklusiven Dreh- und Tangential-Tonarme vor. Und lassen Sie sich überraschen, was es Neues zum 40-jährigen Jubiläum von Clearaudio gibt!

www.hifi-gogler.de



20./21.03. fastaudio

Brählesgasse 21

70372 Stuttgart

Mit Jadis und Tsakiridis setzt Thomas Kühn von Audioplan zum großen Röhrenvergleich an. Um Anmeldung, telefonisch unter +49 711 4808888, wird gebeten.

www.fastaudio.com

22.03. Highfidelium

Hauptstätter Straße 58

70178 Stuttgart



"Stream on" in Kooperation mit Cambridge Audio! Am Donnerstag ab 20 Uhr erfahren Sie alles zum Thema Streaming, Datenpflege, Netzwerk und Ripping.

Um Anmeldung, per E-Mail an bindabei@highfidelium.de, wird gebeten.



www.highfidelium.de



23.03. PhonoPhono

Bergmannstraße 17

10961 Berlin

Freitags ab 17 Uhr ist Technikabend, das Thema lautet: "Analog-Klang vom Feinsten mit Phono-Vorstufen". PhonoPhono führt mehrere Phono-Vorverstärker im Vergleich vor. Geräte von „preiswert“ bis „ganz ganz teuer“ werden zu hören sein. Erstaunlich, wie deutlich Unterschiede zu hören sind! Überraschend, wie viel besser eine spezielle extrerne Phono-Stufe im Vergleich zum eingebauten Phono-Eingang klingt. Wie immer: spannend für Technik-Laien ebenso wie für erfahrene Techniker.

www.phonophono.de



23./24.03. Klangstudio Trauner

Gmundnerstraße 5

4861 Schörfling am Attersee

Österreich



Beim Klangworkshop am Samstag ab 10 Uhr werden HiFi-Komponenten von Audio Analogue ihr Bestes geben. Hören Sie den neu entwickelten Röhrenverstärker Pegaso, den bekannten Puccini Anniversary und die überarbeitete Phonostufe AA-Phono. Als Spielpartner stehen diverse Lautsprechermodelle von Dali, Zu Audio oder La Rosita bereit. Außerdem warten noch Komponenten von T+A, Cyrus und vielen weiteren Herstellern auf Sie.

www.klangstudio-trauner.at

