HiFi-Termine im April 2018

08.04. Musik-Flohmarkt

Vianco Arena

Feldstrasse 31

5505 Brunegg

Schweiz

Mit der 33. Auflage des beliebten Musikflohmarkts wird die Vianco Arena in Brunegg wieder einmal zum größten Schweizer Marktplatz für alles, was mit Musik zu tun hat.

www.musik-flohmarkt.ch

13.04. PhonoPhono

Bergmannstraße 17

10961 Berlin

Freitags ab 17 Uhr ist Technikabend, das Thema lautet: "High-End Audio – Lautsprecher und Elektronik". High-End Audio ist ein ganz besonderes Erlebnis! Moderne Weltklasse-Audioanlagen klingen besser als ein Live-Konzert. Hier spielt die Musik nur für Sie persönlich! Die Spezialisten von PhonoPhono haben für Sie eine herausragende Anlage zusammengestellt, die Sie in Ruhe erleben werden.Ob Sie nun selber High-End-Geräte besitzen, eine Anschaffung erwägen oder einfach neugierig sind: kommen Sie und genießen Sie!

www.phonophono.de



14.04. Alex Giese GmbH

Theaterstraße 14

30159 Hannover

Erfahren Sie, wie jedes Lautsprecherkonzept, ob Regallautsprecher, Standbox oder Hornsystem, dank sorgfältiger Bassunterstützung noch packender musiziert. Hören Sie Subwoofer von renommierten Spezialisten wie REL, Cabasse oder B&W. Die Teilnehmerzahl für diesen Workshop ist begrenzt, daher wird um eine Anmeldung, telefonisch unter +49 511 353 99 737 oder per E-Mail an info@alexgiese.de gebeten.

www.alexgiese.de

14.04. HiFi Forum

Breslauerstraße 29

91083 Baiersdorf

Raumakustik und Raumeinmessung ist am Samstag von 10–15 Uhr das Thema der HiFi-Forum Akademie. Abgesehen von hochwertigen Komponenten steht bei der Erfüllung von HiFi-Träumen die perfekte Klang- und Akustikabstimmung im Fokus, die großen Einfluss auf die Klangqualität haben kann. Ulrich Brüggemann von AudioVero und Andreas Milkovits von Purist Audio werden Ihnen diese komplexe Themenfeld näherbringen.

www.hififorum.de

20.04. PhonoPhono

Bergmannstraße 17

10961 Berlin

Freitags ab 17 Uhr ist Technikabend, das Thema lautet: "Plattenspieler justieren". Viele Menschen trauen sich nicht an die Justage eines Plattenspielers. Dabei ist alles doch ganz einfach! PhonoPhono erklärt, worauf es bei der Einstellung eines Plattenspielers ankommt. Wann müssen Sie welche Schraube drehen – und wann eher nicht. Was bedeuten Begriffe wie Antiskating, Überhang oder Azimut? Wie sieht es mit der Auflagekraf aus: mehr oder weniger? Die Experten von PhonoPhono zeigen, schrauben und geben Antwort.

www.phonophono.de



20./21.04. TV+HIFI Studio Dickmann

Arndtstraße 39

39108 Magdeburg

Am Freitag und Samstag heißt es „Accuphase live in Magdeburg“. Hören Sie eine hochwertige Referenzkette an der 800 D3 von Bowers & Wilkins. NAch der Veranstaltung wird das gesamte System noch bis Anfang Mai vorführbereit zur Verfügung stehen.

www.firma-dickmann.de

26.04. PhonoPhono

Bergmannstraße 17

10961 Berlin

Freitags ab 17 Uhr ist Technikabend, das Thema lautet: "Plattenspieler – Alt gegen neu". Die Frage wird immer gestellt: Soll man seinen alten Plattenspieler weiter nutzen oder ein neues Gerät kaufen? Wieviel Geld soll man in seinen alten Player noch investieren? Wie unterscheiden sich alte Geräte überhaupt von neuen Plattenspielern? Klingen neue besser? Hört man das überhaupt? Wenn ja: braucht man das? Fragen, Fragen, Fragen... PhonoPhono gibt Antworten und lässt Sie selbst urteilen! Gespielt werden gute alte Schätzchen im Vergleich zu neuen Modellen. Ein spannender Hör-Wettlauf für Neulinge und Technik-Fans.

www.phonophono.de



27.04. PhonoPhono

Bergmannstraße 17

10961 Berlin

Freitags ab 17 Uhr ist Technikabend, das Thema lautet: "HiFi-Anlagen richtig zusammengestellt". Wie kombiniert man einen HiFi-Anlage sinnvoll? Wie findet man die richtigen Einzelgeräte? Wie teuer sollen die Geräte sein? Welches Zubehör braucht man unbedingt, wo hört die Physik auf und wo beginnt Voodoo? Ein Abend mit guter Technik und Musik – moderiert von einem Experten für Laien ebensowie für HiFi-Fans.

www.phonophono.de



