Was gibt es Neues auf der High End? Hier erfahren Sie alles über die HiFi-Messe aus erster Hand. Die neuesten Bilder, die schönsten Geräte, die besten Vorführungen.

AUDIO Vorführungen: Auch in diesem Jahr läßt es sich die Redaktion AUDIO nicht nehmen, auf der HIGH END nicht nur vor Ort zu recherchieren, sondern auch Lesern und Abonnenten eine kleine Vorführung zu geben. Diesmal im intimen Rahmen mit rund 20 Sitzplätzen. AUDIO präsentiert zwei Stereo-Ketten mit analogen und digitalen Zuspielern, die einen Einblick geben sollen, wie gut Digitaltechnik inzwischen klingen kann. Stars der ersten Kette sind die Boxen XQ 40 von KEF an einem Stereo-Amp von T+A, ein MusicHall Plattenspieler und der T+A Music Player E2. Gehört wird Platte und Musik aus dem Netzwerk in CD-Qualität.

© Foto: cta Gut besucht: Die AUDIO-Vorführung macht den Besuchern sichtlich Spaß

Die zweite Kette ist etwas anspruchsvoller, dafür aber auch wesentlich teurer. Den Gesamtpreis von beeindruckenden 120.000 Euro wird allein durch die analoge Bandmaschine Studer A80 enorm in die Höhe getrieben. Mit dieser Maschine vergleichen wir analoges Studiomaterial mit der exakten digitalen Kopie auf Netzwerk - gespielt von dem brandneuen Linn Netzwerkplayer Sneaky Music. Damit die Musik auch gut zur Geltung kommt, hat AUDIO die TAD Reference 1 quasi direkt aus den Abhörraum der Air Studios nach München beordert.

