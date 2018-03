Sennheiser auf der High End 2017

© Sennheiser Der Hauptsitz von Sennheiser in der Nähe von Hannover.

Zum 70-jährigen Firmenjubiläum vor knapp zwei Jahren trat er offiziell die Nachfolge des legendären Orpheus an: der Sennheiser HE 1, ein einzigartiges Kopfhörersystem, das ein noch nie dagewesenes Klangerlebnis bietet. Bei der Entwicklung wurden keine Kompromisse gemacht, Sennheiser wollte den besten Kopfhörer der Welt schaffen – um jeden Preis. So entstand ein Meisterstück, das innovativste Technologie und erlesenste Materialien verbindet, perfekt verarbeitet und zu klanglichen Höchstleistungen fähig. Auch dieses Jahr besteht am Messestand von Sennheiser in Halle 1 die seltene Gelegenheit, einmal in dieses Prachtexemplar hineinzuhören.​

Daneben wird Sennheiser weitere Spitzenprodukte aus dem aktuellen Kopfhörerprogramm präsentieren: zum Beispiel die in Deutschland handgefertigten Modelle HD 800​ und den weiterentwickelten HD 800 S​, die zu den bekanntesten HiFi- Kopfhörern am Markt zählen, oder den Hightech-In-Ear IE 800​. Digitalfans sollten sich die Kombination aus dem Kopfhörer-Klassiker HD 650 und dem mobilen Kopfhörerverstärker Apogee Groove, die Sennheiser als Bundle anbietet, nicht entgehen lassen.



© Sennheiser Feinste Materialien, höchste Präzision und zukunftsweisende Technologie – der Sennheiser HE 1 ist in jeder Hinsicht ein Superlativ und wird exklusiv auf der HIGH END zu hören sein!

​Sennheiser ist weltweit einer der führenden Hersteller von Kopfhörern, Mikrofonen und drahtloser Übertragungstechnik mit eigenen Werken in Deutschland, Irland und den USA. 2750 Mitarbeiter sind für das 1945 gegründete Familienunternehmen rund um den Globus tätig und leben die Begeisterung für Audiotechnik. Seit 2013 leiten Daniel Sennheiser und Dr. Andreas Sennheiser das Unternehmen in der dritten Generation. Der Audiospezialist mit Sitz in der Wedemark bei Hannover ist in über 50 Ländern aktiv und kam 2015 auf einen Gesamtumsatz von 682 Millionen Euro.​

Sennheiser finden Sie auf der HIGH END in Halle 1, C03.

