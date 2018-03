Die Highlights der High End 2015

Auf der High End in München waren wieder jede Menge spannende Neuheiten zu sehen. Wir zeigen die Highlights der HiFi-Messe.

© Archiv High End Eingang

Als Leitmesse für hochwertige Musikwiedergabe ist die High End ein wichtiger Branchentreff. Hier knüpfen Branchenprofis ihre Kontakte und fädeln neue Partnerschaften ein. Und HiFi-Freunde freuen sich über die zahlreichen Premieren, die in München gezeigt werden.

Mehr als 500 Aussteller werden auf der diesjährigen High End vom 14. bis 17. Mai erwartet. Die HiFi-Messe findet wieder im MOC in München statt. Dabei ist die Ausstellungsfläche erneut gewachsen. Sie erstreckt sich mittlerweile über die Hallen 1-4 im Erdgeschoss sowie die Atrien 3 und 4 im ersten Stock.

Neben den HiFi-Herstellern, die ihre Neuheiten demonstrieren, findet im Rahmen der High End auch die "High End on Wheels" statt. Hier werden hochwertige Auto-HiFi-Systeme präsentiert. Außerdem werden auf der Technologiebühne in Halle 3 laufend Vorträge in deutscher und englischer Sprache präsentiert.

In der Bildergalerie sehen Sie, welche Neuheiten und Highlights Sie auf der HiFi-Messe auf keinen Fall verpassen sollten.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Galerie Highlights und Neuheiten der High End 2015 Die High End ist die Leitmesse für hochwertige Musikwiedergabe. In der Galerie stellen wir Messe-Highlights und Neuheiten der Aussteller vor.

+++ Update 15.05. 2015 +++ Die Bildergalerie zeigt unsere Eindrücke von der HiFi-Messe.

Bildergalerie Galerie HiFi-Messe Impressionen der High End 2015 - HiFi-Highlights Mehr als 500 Aussteller lockten auf die High End in München. Wir zeigen Bilder und Impressionen von der HiFi-Messe.

Öffnungszeiten

Die High End findet von Donnerstag, 14. Mai, bis Sonntag, 17. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Am ersten Tag ist die Messe nur für Fachbesucher mit Vorab-Registrierung geöffnet. Freitag, Samstag und Sonntag folgen dann die Publikumstage.

Eintrittspreise

Fachbesucher zahlen mit Vorab-Registrierung 20,00 Euro.

Fachbesucher vor Ort zahlen 30,00 Euro.

Ein Tagesticket (Freitag bis Sonntag) kostet 12,00 Euro pro Tag.

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Anreise

Das MOC München (Lilienthalallee 40, 80939 München) erreichen Sie mit der U6 Richtung Fröttmaning / Garching-Forschungszentrum. Von der Haltestelle Freimann sind es nur wenige Gehminuten zur Messe.

Mit dem Auto kommen Sie über die Autobahn A9, Ausfahrt München-Freimann in die Heidemannstraße. Von dort sind es etwa 500 Meter bis zur Lilienthalallee. Laut High End Society stehen in der Tiefgarage des MOC etwa 1.500 Parkplätze zur Verfügung.

Von vielen Partnerhotels der High End gibt es kostenlose Shuttle-Busse zur Messe. Für akkreditierte Fachbesucher wird außerdem an allen Messetagen ein kostenloser Shuttle-Service vom Flughafen angeboten.

Anzeige

Mehr zum Thema Raumakustik Klang verbessern durch Raum-Tuning Die Raumakustik zu verbessern bringt oft mehr Klanggewinn als neue Komponenten anzuschaffen. Checken Sie Ihre Wiedergabequalität und verbessern Sie…

Vinyl-Pflege Schallplatten und Nadeln: Tipps für Reinigung und Pflege Schallplatten, Plattenspieler und Nadeln brauchen Pflege. Wir zeigen Tipps für die Reinigung und Pflege und stellen hilfreiches und sinnvolles Zubehör… So funktionieren Boxen - Grundlagen So entsteht Klang: Lautsprechertechnik erklärt Wie kommt eigentlich der Klang aus den Lautsprechern? stereoplay gibt einen Überblick über die heute noch relevanten Antriebe und Funktionsweisen von…

Highend in Concert Friend N Fellow: Ein Konzert von AUDIO und stereoplay Beim ersten Event der Veranstaltungsreihe "Highend in Concert" traten Friend N Fellow auf. Davor erhielten Leser einen Blick in die Redaktionen von… Testlabor So testet AUDIO Lautsprecher Im verlagseigenen Testlab hat AUDIO einen schalltoten Raum für Lautsprecher-Messungen. So funktionieren die Tests im Labor.