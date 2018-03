© Archiv High End on Tour - Stuttgart 2011

Man stelle sich vor: Es ist einer der ersten warmen Frühlingstage, und trotzdem pilgern bei eitel Sonnenschein unzählige HiFiisten lieber ins Innere eines Stuttgarter Hotels.

Das beschreibt wohl am eindruckvollsten die Anziehungskraft der über 40 Aussteller und ihrer Produkte auf die mehr als 1500 Besucher, die am 12. und 13. März die High End On Tour besuchten. Geboten war ja auch so einiges: Kunstwerkartige Hörner von Avantgarde Acoustic etwa, bildschöne Netzwerk-Musikkonsolen von Sooloos/Meridian, herrliche Plattenspieler in Reih' und Glied bei Acoustic Solid, Tonträger-Stöbern bei Sieveking Sound und natürlich Vorführungen am laufenden Band.

Besonders beeindruckt zeigten sich die Besucher - laut der vom Veranstalter High End Society durchgeführten Umfrage - von der Musikvorführung bei Gaudios, der gemeinsamen Firmenpräsentation von Canton und Teac und den angepassten In-Ear-Hörern von Fabs-fabulous earphones.

Schön, dass es schon bald weitergeht: auf der High End in München im Mai!

Bildergalerie Galerie Galerie Impressionen: High End on Tour 2011 in Stuttgart Wir waren für Sie auf der High End und haben einige Impressionen von der Messe eingefangen.

