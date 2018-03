Friend N Fellow: Ein Konzert von AUDIO und stereoplay

Am 7. April öffneten AUDIO und stereoplay ihre Pforten und ermöglichten vielen Lesern einen Blick hinter die Kulissen. Der Höhepunkt war am Abend ein Konzert der Extraklasse.

© WEKA Media Publishing GmbH Das Duo Friend N Fellow trat am Abend im Kleinen Theater in Haar auf.

Jochen Schweizer wäre sicher neidisch, wenn er von unserer Veranstaltung erfahren hätte. Der Spezialist für Events jeglicher Art hat fast alles im Portfolio, vom Dinner am Kran über Bobfahren in den Alpen bis hin zum Body Flying. Aber einen Event, wie er bei uns am 7. April 2017 in unseren Redaktionsräumen und im Kleinen Theater in Haar bei München stattfand, hat Herr Schweizer nicht zu bieten. Die Mischung aus Laborführung, Hörraum-Session, Vorträgen und exklusivem Konzert gab es wirklich nur bei uns. Deshalb waren die Tickets für die Kombi-Veranstaltung auch rasend schnell ausverkauft. Auch die zusätzlichen Plätze fürs Konzert gingen schnell weg. Wen wundert’s, hatte sich niemand geringerer angekündigt als das legendäre Duo Friend N Fellow.​

Freitag, 15 Uhr, das Verlagsgebäude füllte sich langsam mit Besuchern, 135 hatten sich für die Vorführungen angemeldet, die meisten aus der Region,​ aber mancher war aus Hannover oder Berlin angereist. In kleinen Gruppen führten wir unsere Besucher durch mehrere Stationen. Das Labor mit seinen Messplätzen, der reflektionsarme Raum für die Lautsprechermessungen, die Hörräume der Redaktionen AUDIO und stereoplay waren die Highlights. Zusätzlich gab es im großen Konferenzraum des Verlags spannende Vorträge, die Sponsoren des Events, ZTE und In-Akustik stellten im Lounge-Bereich aus.​



Dort konnten sich Interessierte vom starken Klang des High-Class-Smartphones Axon 7 überzeugen, ein Gerät für Musikliebhaber. In-Akustik hatte jede Menge Kabel im Gepäck, die es am Stand zu bestaunen gab. Die Krönung war – nein, nicht das Buffet – sondern das Konzert von Gitarrenmeister Thomas Fellow und der Soulsängerin Constanze Friend – Friend N Fellow – die das Kleine Theater in Haar rockten.

Musik vom Konzert plus weitere Friend N Fellow-Tracks gibt’s auf einer exklusiven Doppel-CD in AUDIO und stereoplay 7/2017!

In der Bildergalerie sehen Sie Eindrücke des Events.



