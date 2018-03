Holux GPSlim 240

Einer der kleinsten GPS-Empfänger der Welt, der in der Praxis jedoch keineswegs überzeugt.

Anzeige

© Archiv

Klein ist nicht immer auch fein, wie der Holux-Empfänger GPSlim 240 beweist. Der nur 31 Gramm schwere und in der bunten Navicore-Version 79 Euro (Holux original in Schwarz: 129 Euro) teure GPS-Mini hatte vor allem bei den Startvorgängen Probleme, mit der Konkurrenz mitzuhalten. Bei den meisten Versuchen brauchte das Gerät trotz Sirf-III-Chipsatz über zwei Minuten bis zum ersten Fix, selbst wenn es nur einen halbe Stunde lang ausgeschaltet war. Beim einem erzwungenen Kaltstart mussten die Tester den Versuch sogar nach zehn Minuten Wartezeit abbrechen. Auch bei widrigen Empfangsbedingungen und unter bedampften Scheiben hatte der GPSlim mehr Probleme als die anderen Testteilnehmer, zeigte im Stand zu viel Drift und ließ sich beim Test zu Fuß sogar von einem Waldstück aus dem Tritt bringen. Mit rund sechs Stunden Laufzeit ging dem Mini zudem schnell die Luft aus. Einmal auf Kurs und bei guten Empfangsbedingungen zeigte das Gerät aber eine ruhige und genaue Positionierung. Auch in Sachen Handhabung überzeugte der kleine Holux: Er passt in jede Tasche, hat einen richtigen Ein- und Ausschalter und fasst sich stabil und hochwertig an. Immerhin.

connect-Urteil: ausreichend ( 312 Punkte)

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Testfahrt: Navis mit Stau-Infos im Vergleich 500 Kilometer ohne Stillstand? Connect schickt vier Navisysteme mit Stau-Informationen aus dem Web zur großen Vergleichsfahrt. Welches führt am…

Kaufberatung Vergleich: Navi-Apps gegen portable Navis Sind Smartphones die besseren Navigationssysteme? Ein Konzeptvergleich zeigt die Vorteile und Schwächen im Vergleich mit portablen Navisystemen. Übersicht Alle Bestenlisten im Überblick Ob Smartphone, Handy, DECT-Telefon, Navi, Notebook oder Tablet: Hier erhalten Sie einen Überblick über alle connect-Bestenlisten.

Blitzer-Apps Die besten Radarwarner-Apps für Android und iPhone Mit Radarwarner-Apps sparen Sie Bußgelder und vermeiden Punkte in Flensburg. Was spricht für und was gegen den Einsatz dieser Apps? Hintergrund: Verkehrsmeldungen DAB+: Stauinfos per TPEG DAB+ und TPEG-Staudienste und -Verkehrsmeldungen sollen TMC ablösen. Wie funktioniert der neue Staumelder, was kostet der Dienst und wann geht's los?