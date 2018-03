Honor 7 - Smartphone mit Premium-Design Honor 7 - Smartphone mit Premium-Design: Smart-Fingerprintsensor und Smarte Benutzeroberfläche

Honor 7: Smart-Fingerprintsensor

Zur komfortablen Entsperrung des Honor 7 ist ein Smart-Fingerprintsensor auf der Rückseite integriert, der ohne Metallrahmen auskommt. Er ermöglicht eine schnelle und hochgenaue Erkennung von Fingerabdrücken und macht alle Funktionen des Smartphones in kürzester Zeit – innerhalb von 0,5 Sekunden – zugänglich. Ein selbstlernender Algorithmus macht dabei die Registrierung immer einfacher und sorgt dafür, dass der Sensor Ihren Abdruck stets präzise erkennt.

Zudem enthält der Sensor die Smart-Touch-Technologie, mit der die Bedienung des Honor 7 zusätzlich erleichtert wird. Wenn Sie über den Fingerabdrucksensor nach unten streichen, öffnet sich das Benachrichtigungsfeld, ein doppeltes Tippen auf den Sensor entfernt alle Benachrichtigungen. Im Kameramodus kann man über den Fingerabdruck-Sensor die Kamera auslösen und ein Foto schießen, einen ankommenden Anruf kann man ebenfalls durch Druck auf den Sensor annehmen.

© Huawei Der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Honor 7 kommt ohne Metallrahmen aus und sorgt für die schnelle Entsperrung des Smartphones.

Honor 7: Smarte Benutzeroberfläche

Das Honor 7 läuft mit Android 5.0. Darauf ist die Benutzeroberfläche "Smart EMUI 3.1" installiert. Smart ist hier auch tatsächlich Programm: Die 3D-Benutzeroberfläche bietet stilvollen Zugriff auf sämtliche Apps und Ihren Homescreen mit fließenden Übergängen und Effekten. Mit anpassbaren Wischgesten können Sie Ihre Lieblings-Apps schnell öffnen. Private Apps lassen sich über solche Gesten außerdem verstecken und ausblenden.

Auch die Sprachsteuerung ist intelligent: Sollten Sie Ihr Handy verlegen, können Sie mit einem einfachen Sprachbefehl das Honor 7 orten. Es registriert Ihre Stimme und gibt einen Signalton von sich. Den Sprachbefehl können Sie individuell einstellen.

© Huawei Ein intergrierter Infrarot-Chip samt IR-Code-Bibliothek macht das Honor 7 zur cleveren Fernbedienung für alle Geräte.

Honor 7: Multimedia-Features

Ihr Honor 7 kann zeitgleich nicht nur als Smartphone, sondern auch als Universal-Fernbedienung dienen: Durch einen Infrarot-Chip mit vorinstallierter IR-Code-Bibliothek von branchenführenden Herstellern, können Sie Fernseher, DVD-Player, Klimaanlage oder andere Geräte mit IR-Code steuern.

Zwei hochsensible Mikrofone sind im Honor 7 eingebaut, die nicht nur für gute Sprachqualität beim Telefonieren sorgen, sondern auch HiFi-Aufnahmen erlauben, etwa bei Meetings, Interviews oder Konzerten. Die Freisprech-Funktion entfernt Störgeräusche aus einem Umkreis von drei Metern und sorgt so für perfekte Klangqualität.

honor 7 Launch Event Präsentation Quelle: Honor Deutschland In diesem Video könnt ihr euch die Präsentation des honor 7 ansehen!

Über Honor

Honor ist eine führende Smartphone E-Marke und Teil der Huawei-Gruppe. Der Firmenzweig wurde gegründet, um die Anforderungen und Bedürfnisse der Generation der Digital Natives zu adressieren. Dies realisiert Honor durch internetoptimierte Geräte, die mit einer hervorragenden Anwendererfahrung punkten. Sie inspirieren Bewegung, fördern Kreativität und unterstützen junge Menschen dabei, ihre Träume zu verwirklichen.

Honor ist “brave”, also mutig, und macht Dinge anders, indem es den Wandel vorantreibt und Kunden die beste Technologie und Innovationsstärke an die Hand geben möchte – dies alles zu günstigen Preisen. Honor, for the brave.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website oder folgen Honor auf Twitter oder Facebook.

Auf vMall gibt es alle Honor-Smartphones direkt vom Hersteller plus das passende Zubehör. Und wer sich auf vMall registriert, spart richtig Geld beim nächsten Blitzverkauf, den sogenannten Flash Sales.

