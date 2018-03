Honor 7 - Smartphone mit Premium-Design Honor 7 - Smartphone mit Premium-Design: Smart-Fingerprintsensor und Smarte Benutzeroberfläche

© Huawei Honor 7 - Premium-Smartphone

Neues Smartphone gefällig? Die Marke Honor macht im Markt von sich reden. Mit dem Honor 7 hat der Hersteller einen echten Allrounder im Programm. Das Smartphone vereint edles Premium-Design und die neuesten Features – und das alles zu einem erschwinglichen Preis.

Honor 7: Display und Premium-Design

Mit einem 5,2-Zoll-Display hat das Honor 7 genau die richtige Größe, um perfekt und angenehm in der Hand zu liegen und dennoch alle wichtigen Informationen zu liefern. Der Full-HD-Bildschirm mit 424 PPI (points per inches) besticht durch RGLED-Technologie, die mit 1500:1 ein deutlich höheres Kontrastverhältnis bietet, als herkömmliche Displays.

Durch die hohe Farbsättigungsrate von 85 Prozent wirken Bilder heller, lebendiger und echter. Dank einer Anzeigeeffekt-Optimierung und anderer Energiespartechnologien verbraucht das Display dabei sogar weniger Strom als vergleichbare Bildschirme.

Die hintere Abdeckung des Honor 7 besteht aus einer Aluminiumlegierung, die die Wärme deutlich besser ableitet als herkömmliche Kunststoffabdeckungen. Die Hardware-Komponenten sind im Gehäuse L-förmig neben der Batterie angeordnet, sodass zusätzlich eine gleichmäßige Verteilung der Temperatur garantiert wird. Ein thermisches Gel-System kühlt den Chip und hilft dabei, den Stromverbrauch zu senken. Außerdem wird dadurch der Temperaturanstieg verringert – in Gaming-Szenarien etwa um 40%. So müssen Sie beim Honor 7 keine Überhitzung befürchten.

Anzeige

© Huawei Die clevere Anordnung der Hardware-Komponenten im Alu-Gehäuse des Honor 7 sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

Die hochwertige Verarbeitung des schlanken und kompakten Honor 7 macht nicht nur optisch etwas her, sondern sorgt auch für ein komfortables Nutzungsgefühl des Smartphones. Bei den Farben können Sie sich zwischen dem coolen "mystery gray" und dem schicken "fantasy silver" entscheiden.

Honor 7: Clevere Ausstattung

In Inneren des Honor 7 arbeitet der 64-bit-Prozessor HiSilicon Kirin 935, der als Achtkerner mit einer Taktrate von 2,2 Gigahertz volle Leistung verspricht. In Verbindung mit dem üppigen Arbeitsspeicher, der drei Gigabyte umfasst, ist ein flüssiges Bedienen der Android-5.0-Software garantiert. Trotz der leistungsstarken Kernkomponenten ist ein ausbalancierter Energieverbrauch dank intelligenter Anpassung sicher.

Der zusätzliche Motion Prozessor i3 sorgt zusammen mit der Sensor-Hub-Technologie dafür, dass alle Sensoren rasch ansprechen und dabei keine unnötige Energie verbrauchen. Eine integrierte Sicherheitsfunktion trennt das Android-Betriebssystem vom Sicherheits-Betriebssystem. Die HiSEE Sicherheitslösung bietet dem Honor 7 einen Rundumschutz.

Tipp: Das Honor 7 direkt beim Hersteller kaufen

Eine lange Laufzeit verspricht der 3.100 mAh starke Akku. Dank Smartpower 3.0 wird zudem der Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent gesenkt. Eine intelligente Steuerung der Prozessresourcen sorgt dafür, dass nicht dringende Hintergrundanwendungen bei Bedarf eingefroren werden, um Strom zu sparen und die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Der Akku kann mit Fast-Charging-Technologie aufgeladen werden, sodass das Honor 7 schnell wieder einsatzbereit ist.

© Huawei Der Akku verspricht mit 3.100 mAh eine lange Laufzeit und ist dank Fast-Charge-Funktion schnell wieder aufgeladen.

Auch in Sachen Vernetzung arbeitet das Honor 7 mit dem höchsten Standard. Die oberen und unteren Antennen werden intelligent und nahtlos geschaltet, sodass das sogenannte "Dead Hold"-Problem keine Sorge mehr bereiten muss. Die Qualität in den 4G-Netzen wird dadurch deutlich erhöht. Das Honor 7 hat die strengen Tests der europäischen Netzbetreiber mit Bravour bestanden. Somit ist eine stabile, zuverlässige und sichere Verbindung stets gewährleistet.

Honor 7: Super-Kamera

Die Hauptkamera des Honor 7 hat satte 20 Megapixel und verfügt über einen Sony IMX 230 Sensor, der die automatische Fokussierung innerhalb von ultra-schnellen 0,1 Sekunden ermöglicht. Dank der integrierten Rauschunterdrückung sind Ihre Bilder zudem immer kristallklar. Auch um die Robustheit der Kamera müssen Sie sich keine Sorgen machen: Das Objektiv aus Saphirglas ist verschleiß- und kratzfest.

Zudem gibt es im Honor 7 eine acht Megapixel starke Frontkamera, die mit einer sanften Beleuchtung und einem 26-mm-Weitwinkel-Objektiv perfekt für Schnappschüsse und Selfies geeignet ist.

© Huawei Die 20-Megapixel-Kamera des Honor 7 ist mit Saphirglas geschützt und arbeitet mit dem schnellen Sensor IMX 230.

In den Kamera-Einstellungen findet der Smartphone-Fotograf außerdem eine Fülle an verschiedenen Modi für spezifische Situationen. Neben einem Zeitraffer- und einem Panorama-Modus gibt es noch vier Szenen-Modi. Für Essensliebhaber bietet das Honor 7 zudem den "Good-Food-Modus", der Lebensmittel wie beim professionellen Fotografen in Szene setzt.

Anzeige

Mehr zum Thema Honor-7-Nachfolger Honor 8 mit Dual-Kamera vorgestellt Huawei hat das Honor 8 vorgestellt. Der Nachfolger des Honor 7 hat eine 12-MP-Dualkamera und ein hochwertiges Gehäuse.

Smartphone Honor 5C im Test 84,2% Der große Bruder Honor 5X überraschte im connect-Test mit guten Leistungen zu einem niedrigen Preis. Kann auch das noch… Teilen-Macht-Spaß-Aktion Honor 8 kaufen und mit Cashback-Deal nur 279 Euro zahlen Bis zum 28. November ist das Honor 8 dank Cashback-Angebot 50 Euro günstiger! Lesen Sie hier die Details zur Teilen-Macht-Spaß-Aktion von Huawei.

Alle Infos zu Preis, Ausstattung und Release Honor 8 Pro vorgestellt: Neue Konkurrenz für das Huawei P10 Das Honor 8 Pro kann ab sofort in Deutschland vorbestellt werden. Der Preis von 549 Euro macht es zu einer verlockenden Huawei P10 Alternative. Android-Smartphones im Vergleich Huawei Mate 10 Pro vs. Honor View 10 im Geschwisterduell Honor bietet mit dem View 10 ein Smartphone, dessen Ausstattung fast identisch zum Huawei Mate 10 Pro ist. Wir haben beide Geräte im Vergleich.