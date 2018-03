Huawei P9 Plus: Unboxing des 5,5-Zoll-Smartphones mit Leica Dual-Kamera

Huawei P9 Plus ausgepackt: Das Unboxing-Video zeigt Design, Ausstattung und Lieferumfang des großen Huawei-Smartphones mit 5,5-Zoll-Display. Besonderheit des P9 Plus: Die Dual-Kamera von Leica.

P9 Plus: 5,5-Zoll-Android-Smartphone von Huawei

Wir präsentieren das Huawei P9 Plus im Unboxing. Wie beim großen Vorbild – dem iPhone 6s Plus – steht auch beim Android-Smartphone von Huawei das Plus für die Größe: stolze 5,5 Zoll misst die Diagonale des P9 Plus. Doch neben dem leicht größeren Bildschirm (das Huawei P9 bietet 5,2 Zoll) legt Huawei auch bei der Ausstattung nach: größerer Speicher, stärkerer Akku.

Für die Fertigung seines Phablets ist Huawei eine Kooperation mit Leica eingegangen. Der Kameraspezialist zeichnet für die 12-Megapixel-Dual-Kamera auf der Rückseite des P9 Plus verantwortlich. Eine Detailaufnahme der Foto-Ausstattung sehen Sie im Video unten.

Unboxing: Huawei P9 Plus Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Das Android-Smartphone von Huawei mit 5,5-Zoll-Display und Leica-Dual-Kamera im Unboxing.

