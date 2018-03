Aber nicht nur das: Humyo liefert auch den hauseigenen SmartDrive-Manager, mit dem man so einfach auf die Daten in der Cloud zugreifen kann, als lägen diese auf dem eigenen Rechner. Einziger Flaschenhals ist die Internetverbindung, die schnell genug sein sollte.

Weiterer Vorteil der Software: Sie kann automatische Backups erstellen. Diese Funktion hilft ungemein, da selbst der disziplinierteste Backuper irgendwann die Lust am Anstoßen von manuellen Sicherungskopien verliert.

Selbstverständlich kann man von jedem Rechner auf seine Daten zugreifen, die laut Humyo in einem ISO-zertifizierten Sicherheitsrechenzentrum lagern. Der Zugriff klappt aber auch per Smartphone problemlos - so hat man seine Dokumente wirklich überall dabei.

Ebenfalls praktisch ist die "Software as a Service"-Komponente: Dank des integrierten Dienstes Zoho lassen sich Microsoft-Office-Dateien ganz einfach erstellen und bearbeiten - ohne dass man dafür eine Software installieren müsste. Es lassen sich auch sogenannte Shares erstellen. Damit kann man Freunden oder Kollegen das Recht geben, auf bestimmte Dateien zuzugreifen. Dabei entscheidet natürlich der Besitzer, wer an welche Dateien kommt und ob diese von den autorisierten Personen nur heruntergeladen oder auch bearbeitet werden können.

Businesskunden bekommen noch mehr geboten. Wer den Dienst professionell nutzen möchte, kann im Maximalpaket für rund 65 Euro pro Monat 250 Gigabyte buchen, die bis zu zehn Personen nutzen können. In Kombination mit geteilten Ordnern kann man so einen Fileserver ersetzen, der als Hardware-Lösung bei Anschaffung, Wartung und Backup Geld verschlingt. Selbstverständlich kann der Businesskunde auch beliebig große Dateien verschicken oder teilen - in vielen Unternehmen mit limitierter E-Mail-Größe ist das eine willkommene Funktion zum Austausch großer Dateien. Alles in allem ist Humyo eine Top-Adresse für Onlinespeicher-Dienste.

Vorteile:

Umfangreiche Funktionen

Software für automatisches Backup integriert

Erstellen und Bearbeiten von Office-Dokumenten am Browser

Zugriff auf Daten ist auch vom Smartphone problemlos möglich

