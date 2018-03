IFA 2017: Alles zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

© Messe Berlin IFA 2017: Unser Ratgeber klärt alle wichtigen Fragen zu Tickets, Öffnungszeiten, Gelaendeplan und Co.

Die IFA ist eine Elektronikmesse mit weltweiter Bedeutung. Sie lockt Besucher aus vielen Ländern nach Berlin, um die neuesten Entwicklungen in der Branche hautnah erfahren zu können. Neben Fachbesuchern strömen auch viele Verbraucher in die Berliner Messehallen, um neue Gadgets auszuprobieren und am breiten Rahmenprogramm teilzunehmen. Doch was müssen Besucher der IFA 2017 wissen? Unsere FAQ klärt alle wichtigen Fragen.

IFA 2017: Was sind die Öffnungszeiten?

Die IFA 2017 findet vom Freitag, 1. September, bis Mittwoch, 6. September, statt. Geöffnet ist die IFA jeden Tag von 10 bis 18 Uhr.

Eine Ausnahme gibt es jedoch: Fachbesucher erhalten bereits ab 8 Uhr morgens Eintritt zum Internationalen Fachbesucher Empfang.

IFA 2017: Wie viel kosten Tickets? Wo kann man sie kaufen?

Im Vorverkauf sind IFA-Tickets exklusiv über den Anbieter Tickethall verfügbar. Ab Messestart sind Tickets über den IFA Online-Ticketshop sowie vor Ort erhältlich. Außerdem können IFA Familienkarten, reduzierte IFA Tageskarten und 3-für-2-Tickets auch in allen Kundenzentren sowie an den Automaten der S-Bahn Berlin und der BVG gekauft werden. Und so viel kosten die Eintrittskarten für die IFA 2017:

Ticket Preis Im Vorverkauf (Vor 1.09.) Tageskarte 13 Euro 3-für-2-Ticket (nur im VVK) 36 Euro Familienticket 36 Euro Im Messezeitraum (1. - 9.09) Tageskarte 17,50 Euro Familienticket 36 Euro Schülerticket (nur Tageskasse) 9 Euro Happy Hour Ticket (ab 14 Uhr, nur Tageskasse) 13 Euro Kinder unter 6 Jahren Freier Eintritt

Wichtig zu wissen: Das 3-für-2-Ticket gilt für drei Erwachsene, die jedoch zusammen die Messe betreten müssen. Das Familienticket gilt für zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern unter 18 Jahren.

Zudem gibt es eine Ermäßigung für Studenten, Auszubildende, Zivildienstleistende und Menschen mit Behinderung. Sie erhalten an der Tageskasse mit entsprechendem Ausweis ermäßigte Tagestickets zum Preis von 13 Euro.

IFA 2017: Wo finde ich einen Geländeplan?

Die Messe Berlin bietet auf ihrer Homepage einen interaktiven Geländeplan an. Als praktische Alternative gibt es auch eine IFA 2017 App für Android (ab Version 5) und iOS (ab Version 8.4), die die Übersicht über Hallen und Aussteller komfortabel auf dem Smartphone verfügbar macht. Alternativ haben wir für Sie hier auch den IFA Geländeplan als Download.

IFA 2017 Geländeplan (.PDF)

Der offizielle IFA 2017 Geländeplan im PDF-Format.

Quelle: Messe Berlin Jetzt Herunterladen

IFA 2017: Welche Aussteller sind vertreten?

Eine interaktive Übersicht über alle Aussteller auf der IFA 2017 bietet die Messe im Internet auf ihrem Virtual Market Place. Auch die IFA 2017 App bietet Zugriff auf diese Informationen.

