IFA-Highlights im Überblick

Am Freitag öffnet die 51. Internationale Funkausstellung in Berlin ihre Tore und der Andrang ist bereits im Vorfeld riesengroß. Die Hallen sind restlos ausgebucht und die Messeleitung erwartet einen neuen Besucherrekord. Kein Wunder, mit der fortschreitenden Digitalisierung wird die IFA für Industrie und Verbraucher immer wichtiger. Das große Thema in diesem Jahr lautet: Vernetzung. Mit dem Smartphone den Fernseher steuern, Inhalte über das Notebook drahtlos auf den TV streamen oder das iPhone mit dem Auto verbinden: in wenigen Tagen zeigen die Hersteller, wie die neuen Technologien in naher Zukunft unseren Alltag verändern werden. Wir haben ein paar der spannendsten Produkte herausgegriffen und sagen, wo man sie auf der IFA findet.

