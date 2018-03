IFTTT verzahnt über 100 Online-Dienste. Speichern Sie neue Flickr-Fotos automatisch in Ihrer Dropbox oder posten Sie Facebook-Profilfotos automatisch auch bei Twitter. Mit der zugehörigen iOS-App können Sie außerdem gezielt auf Handy-Funktionen zugreifen, zum Beispiel auf Standortinfos und Kontakte. Wir zeigen Ihnen, was IFTTT auf dem iPhone kann.

© Screenshot IFITT, App, iPhone, iPad

Mit IFTTT kann sich jeder das Web so programmieren, wie er es gerne hätte - und das garantiert ohne Code und andere Nerd-Spezialitäten. IFTTT steht für "If this, then that" (Wenn dies, dann das) und der Name beschreibt das Funktionsprinzip perfekt. Sie wählen einen Auslöser (englisch "Trigger") aus, auf den IFTTT mit einer von Ihnen vorgegebenen Aktion reagieren soll. Jede Kombination aus Auslöser und Aktion wird als Rezept (englisch "Receipe") bezeichnet.

Die Web-Dienste, die Sie mit IFTTT verheiraten können, heißen Kanäle (englisch "Channels"). Über 100 Kanäle kennt IFTTT, darunter mit Facebook, Google+ und Twitter die wichtigen sozialen Netzwerke, aber auch Wordpress-Blogs, den URL-Verküzer bit.ly, Ebay, Google Drive, Instagram und Tumblr. Selbst die Körperwaagen von Withings und die Wetterstation Netatmo können Sie via IFTTT ansprechen. Generische Kanäle wie "E-Mail" und "RSS" erlauben die Einbindung zusätzlicher Dienste. IFTTT gibt's übrigens auch für Android.

Zu den beliebtesten Rezepten aller Zeiten gehören zum Beispiel "Speichere meine Kontakte in einer Google-Tabelle", "E-Maile mir meine neuen iPhone-Fotos" und "Schicke mir eine Android-Benachrichtigung wenn es morgen regnen soll".

Anzeige

Bildergalerie Galerie Galerie IFTTT für iPhone und iPad Alle wichtigen und nützlichen Infos zur App des Tages - IFITT für iPhone und iPad.

Anzeige

Mehr zum Thema iPhone-Apps Scannen mit dem iPhone Dank Kamera eignet sich das iPhone zum Einscannen von Texten, Belegen oder Visitenkarten. Wir zeigen Apps, die das iPhone zum Scanner machen.

Fußball-Apps 10 Apps zum Bundesliga-Saisonauftakt auf Smartphone und… Diesen Freitag beginnt die neue Bundesliga-Saison. Wir stellen Fußball-Apps vor, mit denen Sie auf Smartphone und Tablet immer und überall am Ball… Office-App für iPhone und iPad Documents 2: Simple Office-App Die Office-App Documents 2 bzw. Unterlagen 2 für iPhone und iPad bietet eine beschränkten Funktionsumfang. Wir haben schon bessere Office-Suites fürs…

iPhone-Apps Spracherkennungs-Apps im Vergleich Siri ist kein Muss: Mit diesen Apps beherrschen auch das iPhone 4 oder das iPhone 3GS Spracherkennung. Wir zeigen Apps, denen Sie Nachrichten… Notiz-App für iOS Drafts: Schneller arbeiten mit iPhone und iPad Die iOS-App Drafts nimmt Notizen entgegen und kann sie an andere Apps weitergeben. Klingt unspektakulär, doch dadurch können Sie vieles schneller…