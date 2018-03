IMDb 3.0: Mächtiges Filmlexikon

© IMDb IMDb 3.0

Den allermeisten Fans von Filmen und TV-Serien ist die zu Amazon gehörende Website IMDb ein fester Begriff. Sie ist das universelle Filmlexikon, über das man Infos zu Handlungen, Schauspielern, Regisseuren, Bewertungen, Trailer und vieles mehr erhält. Mit der gleichnamigen App steht die IMDb in einer besonders komfortablen und für die Bedienung per Finger optimierten Version für Apples Mobilgeräte zur Verfügung. Wir haben uns die brandneue Version 3.0 auf dem iPad angesehen.

Stöbern und suchen gut gelöst

Eigentlich gibt es zwei Modi, in denen man die App benutzt: Zum Nachschlagen bereits bekannter Filme oder Schauspieler und beim Stöbern nach dem nächsten Film, den man sich ansehen möchte.

Zum Suchen gibt es die Suchfunktion, die wie gewohnt per Stichworteingabe funktioniert. Nützlich, praktisch und gut. Richtig unterhaltsam ist IMDb dann, wenn Sie die App zum Stöbern starten. Auf der Startseite findet sich eine Galerie mit den (zumeist englischsprachigen) Trailern topaktueller, häufig zukünftiger Filme.

Letztere lassen sich nicht nur am iPad abspielen, sondern via AirPlay und AppleTV auch auf den Fernseher schicken. Nicht mehr ganz so brandaktuelles, aber immer noch neues Material rutscht dann nach unten durch in die Filmposter-Galerie.

Antippen eines Filmposters bringt Sie immer zu detaillierten Infos. Ziemlich cool ist hier der Verweis auf das aktuelle Kinoprogramm: So sehen Sie sofort, wann der ausgewählte Film im Kino startet. Ist die Premiere bereits gelaufen, sucht IMDb automatisch in der Nähe liegende Kinos und verweist auf deren Programm. Das ist kaum noch verbesserungsfähig.

Film-Infos und -kritiken

Außerdem sehen Sie zu jedem Film neben Fotos, Trailern, Kurzbeschreibung und Trivia auch die beteiligten Schauspieler, Regisseur und Autoren. Durch Antippen erfahren Sie mehr über die Personen: Biografie, Filmografie, Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen Filmschaffenden und mehr. Außerdem schlägt IMDb ähnliche Filme vor, die Sie auch interessieren könnten.

Nahezu bedenkenlos leiten lassen kann man sich nach unserer Erfahrung von den Bewertungen, die Filme durch andere IMDb-Nutzer erfahren haben. Unsere persönliche Faustregel: Unter einer 6.0 braucht man sich einen Film kaum ansehen. Wer die Filmkritik detaillierter wünscht, der kann sich aber auch die via Metacritics geladenen Kritiken direkt in IMDb 3.0 ansehen.

Verbesserungen gegenüber der bisherigen App

IMDb 3.0 hat einen dezenten, dunkelgrauen Look erhalten, von dem sich die Filmplakate und zahlreichen Fotos richtig schick abheben. Die ganze App strotzt vor Info-Widgets, durch die Sie sich elegant mittels Wischen und Tippen bewegen.

Dabei hängt IMDb 3.0 jederzeit gut am Gas, ruckelt nicht, wackelt nicht. Die Watchlist, ein persönlicher Merkzettel für Filme, ist deutlich schöner integriert. Jedes Filmplakat hat ein Plus-Zeichen. Antippen befördert den Film auf die Watchlist. Das selbe Symbol findet sich dann noch mal in der Titelleiste. Antippen, um die Watchlist einzusehen.

Preis und Verfügbarkeit

IMDb steht als kostenloser Download in Apples App Store zur Verfügung. Die Universal-App läuft gleichermaßen auf dem iPhone und dem iPad, macht auf dem großen Display aber mehr Spaß. Die Nutzung von Funktionen wie der Watchlist setzt die Einrichtung eines Benutzerkontos voraus, alternativ dieAnmeldung per Facebook. Beinahe verschlafen hätten wir, dass die IMDb-Registrierung - anders als früher - gratis ist.

