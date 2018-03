© highendsociety Branko Glisovic

So sieht Zufriedenheit aus: Der Geschäftsführer des Messe-Veranstalters High End Society, Branko Glisovic (siehe Bild), durchlief am Ende einer gelungenen High End on Tour (HOT) noch einmal alle Ausstellungsräume, schüttelte Hände und schwärmte von den über 1500 Besuchern, die am 12. und 13. März den Weg ins Stuttgarter SI-Centrum gefunden hatten.

Mehr als 1500 Fans: Das ist - wie schon bei der ersten HOT in Bochum (20./21.11.10) - ein echter Erfolg und zeigt, dass die Region Stuttgart unbedingt eine solche Messe braucht. Und wie bereits in Bochum bewies Glisovic ein glückliches Händchen bei der Auswahl des Messestandortes.

Das Millennium-Hotel bietet ein außergewöhnliches Angebot (Spielbank, Spaßbad, Musicalbühne und Megakino), gut klingende Räume sowie einen exzellenten Service.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Galerie Impressionen: High End on Tour 2011 in Stuttgart Wir waren für Sie auf der High End und haben einige Impressionen von der Messe eingefangen.

Die Aussteller jedenfalls waren zufrieden, die Vorführungen durch die Bank fast immer voll. Wenn man einen Sitzplatz haben wollte, musste man früh kommen.

Bei Sintron/Focal kredenzte Vertriebsleiter Werner Kempf mit der begeisternden Scala Utopia EM wieder einmal erfolgreich seine berüchtigten Vorführ-CDs.

Überzeugend auch der Auftritt von Avantgarde Acoustic: Die Hessen hatten einen großen Raum gemietet und dort ein System aus Trio plus Horn-Subwoofer aufgebaut: Unverzerrter Schalldruck hat schon seinen Reiz.

© Stereoplay

Bei Dynaudio spielte eine Confidence C2 an der Elektronik von Chord. Das harmonierte exzellent. Die Endstufen der sehr teuren britischen Nobelschmiede schaffen offenbar genau die richtige Dosis an Offenheit und Nachdruck, um die dänischen Boxen zu Höchstleistungen zu treiben.

Bei Canton wurde ein Pärchen Reference 1.2 von den Teac-Endstufen Esoteric A03 angetrieben. Die Class-A-Monos heizten den Raum - aber auch den Zuhörern mächtig ein: wunderschön fein, neutral und offen, aber - wenn gefordert - auch brutal Bass-stark und impulsiv. Eine echte Top-Kombination.

Die fanden wir auch beim Botnanger-Händler Oliver Wittmann. Der spielte eine Magico V3 mit Spectral-Endstufe DMA 260 S. Viel stimmiger und feiner kann man HiFi-Wiedergabe heutzutage kaum hinbekommen.

© Stereoplay

Bei Bernd Hömke, der mit dem neuen Hybrid-Vollverstärker von Dynalab die noch neuere Neat XLS ansteuerte, war es ebenfalls immer voll.

Auch Karl Wirth, Chef der schwäbischen Plattenspieler-Schmiede Acoustic Solid, der reichlich Quadratmetern zur Verfügung hatte unterstrich, dass er nie eine solche Resonanz erwartet hätte.Die Besucher waren ebenfalls rundum zufrieden. Um 17 Uhr, eine Stunde nach Messeschluss, gab es immer noch Diskussionen mit den mitgereisten Ehefrauen. Weil man eben dieses oder jenes noch nicht gehört hätte.

Anzeige

Mehr zum Thema Tipps zum Röhrentausch Diese Händler erneuern Ihre Röhren Was tun, wenn die alte Lieblingsröhre kaputt ist? Keine Angst, sie lässt sich wiederbeschaffen. Kenner können in einem millionenschweren Angebot…

Tipps Strom- und NF-Kabel auf Abstand halten Ordnung ist das halbe Leben - und lässt auch die Anlage deutlich besser spielen. Doch ein HiFi-Rack alleine eliminiert nicht alle Störeinflüsse.… Lautsprecher Aufstelltipps zur Focal Viva Utopia Die Viva Utopia ist eigentlich ein Center-Speaker. Wir sagen, wie Sie dennoch guten Tiefbass aus der Box herauskitzeln.

Einmesssystem Subwoofer einmessen mit Audionet Carma 4 Subwoofer hört man immer raus? Nur bei schlechter Abstimmung. Audionet bietet mit Carma 4 ein kostenloses Werkzeug zur exakten Anpassung des… Hintergrund Was bringen Kopfhörer-Brückenverstärker? Brückenverstärker bieten durch ihre Bauweise einige Vorzüge. Warum dies gerade für Kopfhörer-Amps wie den Bryston BHA-1 sinnvoll ist, erklären wir…