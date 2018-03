© indaHash

IndaHash ist eine innovative, digitale Marketing-Plattform, die Werbekunden mit aktuell 330.000 Influencern von Instagram, Facebook und Snapchat zusammenbringt und auf über 70 Märkten weltweit aktiv ist.



Dabei sind wir besonders auf Mid-tier und Mikro-Influencer (1.000 -100.000 Follower) fokussiert, was bedeutet, dass "echte Menschen" authentische und daher auch die wirksamsten Inhalte erstellen. Mit unserer App geben wir also Influencern, die sonst keine Chancen hätten, an weltweiten Kampagnen großer Marken teilzunehmen, die Möglichkeit mit ihrem Hobby und ihrer Leidenschaft ein neben- oder sogar hauptberufliches Einkommen zu generieren.

Den Unternehmen bieten wir globale, skalierbare und wirksame Marketingkampagnen und die Automatisierung des Influencer-Marketings mit diversen Preismodellen und Paketen. Dazu zählen: Contenterstellung, digitale Urheberrechte, Medienpläne, kreative Ideen und Medienpräsenz durch Social Channels der Influencer.

What is indaHash? || Best Influencer Marketing App Quelle: indaHash

Die Idee entstand im Oktober 2015 und indaHash wurde bereits im März 2016 gelauncht. Die Motivation war klar, denn wir wollten mit der App eine Plattform schaffen, die kleine Mikro- und Midtier-Influencer mit großen Marken verbindet und das Influencer-Marketing einfacher und für alle Beteiligten attraktiver macht. Seit dem Launch entwickeln wir uns stetig weiter: Derzeit starten wir z.B. eine Partnerschaft mit Clear Channel, um so Content für digitale Out-of-Home-Werbung für Brands anzubieten. Darüber hinaus führen wir als erste Influencer-Plattform unsere eigene Krypto-Währung ein, den „indaHash Coin“, der sämtliche Transaktionen deutlich vereinfacht und viele weitere Vorteile und Bonusse für Influencer, Brands und sogar die Follower/Fans bringt: https://indahash.com/ico

Zu Beginn bestand unser Team aus 6 Personen in einem Office. Mittlerweile haben wir in 7 Ländern über 130 Mitarbeiter und Büros in London, New York, Johannesburg, Warschau, Berlin, Dubai und Singapur. Im vergangenen Jahr haben wir ein Wachstum von 900% erreicht, und wir hoffen, diesen Weg fortzusetzen. Dazu stellen wir jeden Tag neue Leute ein, öffnen neue Märkte und Büros.

Der Markt des Influencer-Marketings ist riesig und wird sich laut Branchenexperten sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr verdoppeln. Die größte Herausforderung ist es dabei, die beste der weltweiten Influencer-Plattformen zu sein, und auch weiterhin jedes Jahr kontinuierlich zu wachsen. Deshalb passen wir von indaHash unsere Angebote regelmäßig an den Bedarf der Agenturen, Medienhäuser und Kunden aus aller Welt an, eröffnen unseren Influencern neue Einkommensarten und bieten neue Produkte, um auch in Zukunft allen Bedürfnissen der Kunden und Influencer gerecht zu werden.

