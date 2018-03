Internet-Baukasten

Kollege Huber hat eine, Lieschen Müller hat eine und Nachbar Meier sowieso: eine eigene Homepage. Da wollen Sie nicht länger außen vor bleiben? Müssen Sie auch nicht: Klar, ein bisschen Arbeit ist nötig, es gibt aber genügend Tools und Anleitungen, die Ihnen das Leben im Netz erleichtern. Verschiedene Programme bieten eine komfortable Oberfläche zur Eingabe Ihrer Inhalte und wickeln den technischen Kram automatisch im Hintergrund ab. Im connect-Kompaktkurs erfahren Sie, wie Sie in Eigenregie Ihre Präsenz im Web bauen.

HTML-Seiten in Handarbeit

Einfache Webseiten werden in der Dokumentenbeschreibungssprache HTML geschrieben. Die können Sie mit jedem Texteditor erstellen - also auch mit dem Windows-Texteditor (zu finden unter "Programme/Zubehör/ Editor"). Legen Sie unter dem Namen "index.html" eine neue Datei an. Schreiben Sie nun den Text, der auf Ihrer Seite stehen soll. Diesen können Sie anschließend mit so genannten Tags formatieren. Wollen Sie beispielsweise ein Wort fetten, müssen Sie dies zu Beginn und am Ende des Wortes mit Steuertags kennzeichnen, die in Spitzklammern stehen. Der Befehl für Fetten lautet <b>. Wollen Sie also das Wort "Hallo" fetten, müssen Sie <b>Hallo</b> schreiben.

Eine umfangreiche Erklärung der Programmiersprache HTML finden Sie etwa bei dem HTML-Dokumentationsprojekt SelfHTML. Aber es geht noch viel einfacher - connect führt Sie auf den folgenden Seiten durch alle notwendigen Schritte, um auf einfache Weise eine schöne Homepage zu publizieren.

Es gibt unzählige Steuerbefehle, etwa zum Definieren von Überschriften, Tabellen, zum Einbau von Bildern oder zum Erstellen von Links. Einen Link auf die connect-Homepage erstellen Sie übrigens mit dem Befehl: <ahref="http://www.connect.de">Zur connect-Homepage< /a>. Die fertige Datei können Sie nun im Browser öffnen und anschauen.