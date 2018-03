Internet to Go

Was aber, wenn Sie ein Handy oder PDA-Phone von einem anderen Hersteller nutzen oder das von Ihnen verwendete Modell von den Online-Helfern nicht unterstützt wird? Oder wenn die Online-Konfiguration nicht so funktioniert wie gedacht? Dann müssen Sie möglicherweise in den sauren Apfel beißen und die benötigten Zugangsdaten von Hand in den Einstellungsmenüs Ihres Gerätes eintragen. In vielen Fällen hilft Ihnen Ihr Netzbetreiber zumindest mit einer Kurzanleitung und Übersicht der einzutragenden Daten. Denn je nach Modell und Betriebssystem Ihres mobilen Endgeräts finden Sie oft unterschiedliche Eingabefelder zur Konfiguration der WAP- oder Internetverbindungen sowie E-Mail-Einstellungen. Welche Netzbetreiber entsprechende Hilfestellungen auf ihren Internet-Seiten anbieten und wo Sie diese finden, können Sie hier nachlesen.

Notebooks Voraussetzung fürs mobile Surfen ist, dass Sie Ihr Notebook und Ihr Handy zu einem schlagkräftigen Team verkuppeln. Dafür stehen im Wesentlichen drei Möglichkeiten zur Verfügung: Infrarot, Bluetooth oder Handy-Datenkabel. Allerdings müssen beide beteiligten Geräte die gewünschte Verbindungsart unterstützen - und gegebenenfalls benötigtes Zubehör muss für die spezifische Gerätekombination erhältlich sein. Zudem kommt es darauf an, mit welchem Betriebssystem Sie auf Ihrem mobilen Computer arbeiten. Wie die Online-Einwahl mit dem derzeit am meisten verbreiteten Betriebssystem Windows XP klappt, lesen Sie hier.