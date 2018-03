Internetradios

© Archiv Technisat Internetradio

Digitales Radio ist keine Neuheit. Seit über 15 Jahren sendet DAB (Digital Audio Broadcasting) staatlich hochsubventioniert und weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit fast bundesweit vor sich hin. Bislang sind Empfangsgeräte immer noch rar gesät und der Mehrwert erschließt sich dem Kunden nicht wirklich, denn UKW-Qualität reicht den meisten völlig aus. Außerdem sind viele Funktionen des Digitalfunks dank RDS längst auch beim UKW-Radio möglich. Ein Millionengrab für den Steuerzahler also.

Das Internet sorgt mal wieder für den UmbruchNun kommt die Digitalisierung des Radios aber doch noch - und zwar aus der Internetleitung. Denn genau wie sich über das weltweite Datennetz E-Mails verschicken oder Telefongespräche führen lassen, kann man auch Radiostationen übers Web senden lassen. Neu ist auch das freilich nicht. Bereits seit Jahren gibt es Zigtausend Radiostationen weltweit, die ihr Programm ins Internet ausstrahlen. Und das hat Charme, denn irgendwo auf der Welt gibt's garantiert eine Station, die auch die ausgefallensten Interessen befriedigt. Der Empfang ist dabei denkbar einfach: Gehen Sie auf die Homepage des Senders und suchen Sie dort die Abteilung >>Webradio<< - und nach wenigen Sekunden hören Sie Ihr Lieblingsprogramm, egal wie weit Sie und der Radiosender voneinander entfernt sind. Dazu brauchen Sie nicht mal Zusatzsoftware, die Windows-Bordmittel nebst Kopfhörern oder Lautsprechern reichen völlig. Einen kleinen Schönheitsfehler hat die Sache freilich: Sie müssen während des Radiohörens den Computer in Betrieb haben. Das kostet einerseits eine Menge Strom, andererseits können Sie den Rechner nicht mal eben ins Bad mitnehmen. Internetradio ohne PC in der ganzen Wohnung hören.

Es geht aber auch bequemer: mit Webradios, die sich den Internetsound über Kabel oder WLAN-Funk direkt von der DSL-Dose holen und Sie vom PC emanzipieren. connect hat sich drei Modelle im Praxistest vorgeknöpft, die bereits von Haus aus mehrere Hundert Stationen voreingestellt haben - das ist einerseits praktisch, andererseits ist es nicht möglich, auf eigene Faust neue einzuspeisen. Trotzdem kommt keine Langeweile auf: Alle Hersteller versorgen die Gerät beständig mit aktualisierten Senderlisten. Auch kann man meist per Mail neue Sender vorschlagen, die hoffentlich schnell aufgenommen werden. Doch jetzt ran an die Buletten: Lesen Sie, welches Gerät Ihre Lieblingsprogramme am besten zu Gehör bringt.

