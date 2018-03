VoIP macht mobil

Praxis: Internettelefonie auf dem Handy

von Redaktion connect , Jan Spoenle

Den meisten connect-Lesern ist der Begriff Voice over IP - oder kurz VoIP - schon seit Jahren ein Begriff: Kein Wunder, spart die digitale Telefonie über die Internetverbindung des heimischen DSL-Anschlusses doch so einiges an Gebühren. Inzwischen bleibt die VoIP-Nutzung jedoch nicht mehr auf die heimischen vier Wände beschränkt - mit einem geeigneten Smartphone können Sie nun auch unterwegs der Internettelefonie frönen.