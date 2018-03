Anzeige

Der LTE-Ausbau ist in vollem Gang. Wie sieht Ihre Strategie für 2012 und darüber hinaus aus?

Im vergangenen Jahr haben wir bewiesen, dass wir die besten Netze bieten und mit unserer Strategie richtig liegen. Deshalb setzen wir auch weiterhin auf einen Mix unterschiedlicher Technologien aus Festnetz und Mobilfunk. Dabei investieren wir kontinuierlich in die Optimierung und Leistungsstärke unserer Netze und werden in diesem Jahr den Ausbau unseres Hochgeschwindigkeitsnetzes mit Highspeed-LTE in 100 großen Städten vorantreiben. Parallel ermöglichen wir mit der digitalen Dividende die Breitbandversorgung ländlicher Gebiete. Auf diese Weise werden wir bis Ende 2012 insgesamt weitere 1.000 weiße Flecken schließen.

Werden Sie in den Städten nur Hotspots mit erhöhtem Datenaufkommen versorgen oder planen Sie den Vollausbau?

Unser Ziel ist es, die Städte flächendeckend an das LTE Hochgeschwindigkeitsnetz anzuschließen. Dabei gehen wir die Stadtgebiete der Reihe nach an. Dort wo LTE noch nicht von Anfang an zur Verfügung steht, profitieren unsere Kunden von 42,2 Mbit/s im UMTS-Netz.

Wird die Versorgung grundsätzlich auch auf die Anwendung zu Hause ausgerichtet oder eher für den Mobilitätsfall gesehen?

Mit unserer LTE-Technologie bieten wir beides. Highspeed-LTE ist unsere Lösung für mobiles Surfen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s. Im Frequenzbereich der digitalen Dividende sorgen wir dafür, dass Nutzer in Regionen, die bisher nicht oder nur unzureichend breitbandig versorgt waren, zu Hause Zugang zum schnellen Internet bekommen.

Würde sich LTE mit 800 MHz auch zur Versorgung von Bahnstrecken anbieten und haben Sie in dieser Hinsicht etwas geplant?

Aktuell optimieren wir die Bahnstrecken mit 3G-Technik. Aber natürlich setzen wir auch in diesem Bereich auf die Technologie der Zukunft: Für dieses und kommendes Jahr laufen die Planungen für eine Versorgung von Teilen des Streckennetzes mit LTE bereits auf Hochtouren. Die Auswahl der betreffenden Bahnstrecken wird derzeit wirtschaftlich und strategisch geprüft und hängt unter anderem auch von unseren Versorgungszielgebieten außerhalb der Bahnstrecke ab.

Ab wann rechnen Sie damit, dass LTE-Smartphones eher zur Regel werden als die Ausnahme zu sein?

Hier ist eine genaue Prognose natürlich nur schwer möglich. Erste Endgeräte gibt es bereits. Spätestens Ende 2013/Anfang 2014 sollten sich dann LTE-Smartphones am Markt durchgesetzt haben.

Welche Endgeräte-Kategorien sehen Sie im LTE Umfeld?

Ganz einfach: alle Kategorien. Ob Smartphones, mobile oder stationäre PCs, Router oder Sticks - die LTE-Technologie wird irgendwann mit jedem Endgerät nutzbar und damit unverzichtbar sein.

Mit LTE kommt der mittlerweile dritte digitale Mobilfunkstandard auf die Geräte, werden damit GSM oder UMTS auf längere Sicht zum Auslaufmodell?

Nein, diese Technologien spielen weiterhin eine wichtige Rolle und laufen parallel zur Entwicklung im digitalen Mobilfunk. Die Endgeräte werden GSM oder UMTS auch in den kommenden Jahren noch unterstützen.

