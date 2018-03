Interview: Fragen an den Produktmanager

connect: Viele K850i-Besitzer klagen im Forum über Software-Bugs.

© Archiv Steffen Grosch, Produktmanager Sony Ericsson Deutschland

Grosch: Das wundert mich. Das K850i war das erste Gerät mit einer neuen Plattform, und solche Geräte testen wir natürlich besonders intensiv. Außerdem hält uns unser Support über Probleme auf dem Laufenden und beim K850i gibt's eigentlich keine Auffälligkeiten.

connect: Für alle, die dennoch Probleme haben: Wird's denn noch ein Software-Update geben? Das Gerät ist ja schon eine Weile auf dem Markt.

Grosch: Ja, wir testen im Moment eine neue Version und möglicherweise wird es danach noch eine geben.

connect: Auch für Kunden mit einem gebrandeten Gerät vom Netzbetreiber?

Grosch: Ja. Generell ist es jedoch so, dass die Netzbetreiber nicht immer jede Version freigeben, sondern auch mal eine überspringen.

connect: Der im Handy integrierte Update-Service meldete bei unserem Gerät, dass keine neue Version vorhanden sei. Über die PC-Software "Update Service" war aber eine neue Variante verfügbar.

Grosch: Das Update direkt übers Handy ist im Moment noch nicht möglich. Wir könnten den Dienst zwar freischalten. Aber aufgrund der großen Datenmenge eines Updates wäre das für Kunden ohne eine spezielle Datenoption schnell sehr teuer. Deshalb klappt das Update im Moment nur über die PC-Software.

connect: Die Steuerung mit den Softkeys auf dem Display und der in die Tastatur integrierten Vier-Wege-Navigation kommt offenbar nicht so gut an.

Grosch: Die Größe von Display und Bedienelementen wird immer ein Kompromiss bleiben. Beim K850i können wir eine großes Display und eine große Zifferntastatur auf einer kompakten Fläche bieten. Aber zugegeben: Das verlangt am Anfang etwas Eingewöhnung.

connect: Wird das Konzept weiter verfolgt?

Grosch: Nein, bei den neueren und den kommenden Geräten setzen wir wieder auf die klassische Tastenanordnung.

connect: Der doppelte Kartensteckplatz findet hingegen viele Freunde.

Grosch: Auch den wird's in näherer Zukunft eher nicht mehr geben.

