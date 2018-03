Wie schmecken Ihnen die Pläne der EU-Kommission?

Anzeige

© Archiv Christian P. Illeg, Geschäftsführer Marketing Telekom Deutschland

Nach wie vor gilt, dass wir die Regulierung des Marktes für unnötig erachten, da so der Wettbewerb und die Innovationsfähigkeit in Bezug auf Preise und Dienste eingeschränkt wird. In der Vergangenheit sind die Preise für das Roaming bei Telekom bereits erheblich gesunken, sodass für eine Ver-ordnung aus unserer Sicht kein Bedarf besteht. Mit unserem erst vor Kurzem gestarteten Datenroaming-Angebot Travel & Surf zeigen wir, dass Markt- und Preiswettbewerb in Deutschland auch grenzübergreifend bestens funktionieren - und zwar ohne Regulierung.

Von der geplanten Verordnung dürften vor allem die Mobilfunk-Discounter profitieren, die bei Roaming-Kunden künftig mit günstigeren Preisen punkten können. Fürchten Sie die Konkurrenz und wie wollen Sie gegenhalten?

Mit unserem aktuellen Angebot ist das vernetzte Leben für unsere Kunden noch attraktiver geworden. Bei Telekom kann der Kunde bereits heute für weniger als 10 Cent pro MB auch im Ausland sorgenfrei mobil im Internet surfen, mailen oder soziale Netzwerke nutzen. Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen: die übertragene Datenmenge bei durchschnittlicher Nutzung eines Netzwerkes wie Facebook liegt am Tag zwischen 1 und 2 MB. Der Telekom-Kunde muss sich also keine Sorgen vor seiner nächsten Handyrechnung machen.

Wie geht's mit den Roaming-Preisen außerhalb der EU weiter?

Auch hier haben wir für die unterschiedlichen Länderzonen attraktive Tagespässe aufgelegt. Eines sollte man dabei nicht außer Acht lassen: der Kunde entscheidet sich ganz bewusst für die Datennutzung. Ist das gebuchte Volumen aufgebraucht - und das gilt für alle unsere Tagespässe -, wird die Verbindung unterbrochen und der Kunde muss aktiv nachkaufen. Mehr Sicherheit vor einer überhöhten Rechnung geht nicht!

Anzeige

Mehr zum Thema Rufnummernmitnahme Handynummer beim Anbieterwechsel mitnehmen Wer mit seinem Mobilfunkanbieter unzufrieden ist, kann mit seiner alten Handynummer wechseln. Wir erklären, wie die Rufnummernmitnahme funktioniert.

Handy-Tarife im Ausland Mit dem Smartphone in den Urlaub Die EU will die Roaming-Gebühren abschaffen - aber erst 2017. Doch schon jetzt sorgen die Mobilfunkanbieter mit attraktiven Auslandsbundles weltweit… Connect Studie Zufriedenheit bei Festnetz-Kunden Wer wachsen will, braucht glückliche Kundschaft, das gilt für die TK-Branche insbesondere. connect hat eine große Studie zur Zufriedenheit der…

Datenpakete Mobile Datentarife für Tablets Zuhause und unterwegs greifen wir immer häufiger zum Tablet, wenn wir surfen wollen. Wir vergleichen, welche mobilen Datentarife für Tablets die… Günstige LTE-Tarife Die LTE-Tarife der Discount-Anbieter LTE wird dank schnellem Netzausbau, vielfältiger Geräteauswahl und nun auch günstigen Tarifen zum Massenmarkt: Dafür sorgen 1&1, Simyo und vor allem…