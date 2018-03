Musik im Raum - Tarnung Interview mit Dieter Amann

in-akustik aus dem kleinen Ort Ballrechten-Dottingen im Weingebiet Breisgau ist bekannt als Produzent und Vertrieb highendiger Tonträger und Hersteller von feinen HiFi- und Videokabeln, die früher Monitor hießen und heute stolz den Firmennamen tragen. Seit wenigen Jahren produziert in-akustik mit der Sparte Ambientech auch Installationsprodukte.

stereoplay: Herr Amann, die in-akustik ist als altgedienter Hersteller und Vertrieb traditioneller HiFi-Produkte bekannt. Wie kamen Sie auf die Idee, sich im Installationssegment zu tummeln?

Dieter Amann: Wir sind ständig bestrebt, dem HiFiisten, aber auch dem Otto Normalanwender neue und innovative Lösungen für den Heimbereich anzubieten. Gefragt sind heute zunehmend Lösungen für Multiroomanwendungen und intelligente Gebäudetechnik. Und genau an diesem Punkt setzt unser Installationssortiment an. Die Multimedia-Einsätze lassen sich problemlos in alle bekannten Schalterprogramme und auch in unser AmbienTrack-Kabelführungssystem integrieren. Sie bieten dem Anwender somit eine flexible und zukunftssichere Möglichkeit für die Verkabelung und multimediale Ausstattung einzelner Räume oder ganzer Häuser.

stereoplay: Welchen Stellenwert nimmt das neue Segment heute bei in-akustik ein?

Dieter Amann: Das Installationsprogramm ergänzt unser klassisches Sortiment. Es ist ein Türöffner für den Einstieg in einen neuen Markt.

stereoplay: Wie sehen Sie die Marktentwicklung solcher Produkte in Zukunft?

Dieter Amann: Die Resonanz von Architekten, Elektroinstallateuren und Raumplanern zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Bedarf an Produkten und Dienstleistungen rund um das intelligent vernetzte Heim steigt. Einfache, flexible und dezente Lösungen für die Realisierung des Smart Home" sind zunehmend gefragt. Wir sehen hier einer überaus positiven Marktentwicklung entgegen.

Zur Person: Dieter Amann begann bei in-akustik 1988 als Praktikant. Nach Durchlauf sämtlicher Abteilungen vom Lager bis zur Exportabteilung übernahm er 1996 die Leitung des Unternehmens als Geschäftsführer.

