Wettbewerb um die beste Business-Applikation Interview mit Jan Geldmacher, Geschäftsführer Firmenkundengeschäft bei Vodafone D

Herr Geldmacher, 2010 veranstaltet Vodafone zum sechsten Mal die Innovation Days. Für wen ist diese Veranstaltung gedacht?

Mit den Innovation Days bieten wir unseren Geschäftskunden, insbesondere aus dem Mittelstand und dem Großkundenbereich, sowie Journalisten die Möglichkeit, neueste Produkte, Dienste und Technologien der ITK schon in der Entwicklungsphase zu erleben und mit Experten hierüber zu diskutieren. Den Dialog betrachten wir als große Chance, um gute, innovative Produkte auszutesten und weiterzuentwickeln.

Welche Ziele verfolgt Vodafone mit diesem Preis und welche Vorteile zieht Vodafone aus der Veranstaltung?

Wir können bei den Innovation Days einen kleinen Ausschnitt der Zukunft der Informations und Telekommunikationstechnologie zeigen. Damit demonstrieren wir Eindrucksvoll die Innovationskraft unseres Unternehmens. Die Auslobung des Vodafone Application Awards richtet sich an alle kreativen Köpfe. Jedes Jahr erhalten wir viele innovative Ideen aus dem ITK-Umfeld und bieten mit dem Vodafone Test & Innovation Center einen weiteren guten Weg, um diese Ideen umzusetzen und in eine kommerzielle Lösung zu überführen.

Der Gewinn des Vodafone Application Award wird in drei Kategorien mit je 5000 Euro honoriert. Welche anderen Vorteile können erfolgreiche Wettbewerber noch aus der Teilnahme ziehen?

Schon das Erreichen der Finalrunde ist eine hohe Auszeichnung für die Teilnehmer des Vodafone Application Award. Eine hochkarätige Jury trifft aus den zahlreichen Einsendungen zunächst eine Vorauswahl. Hierfür sind etliche genau festgelegte Kriterien zu erfüllen, die eingereichte Anwendung muss also wirklich gut sein. Neben der monetären Belohnung erhalten die Gewinner damit eine Auszeichnung, mit der sie bei ihren Kunden und auch in der Presse werben können. Zudem wird der Application Award auch von Vodafone Deutschland in der Presse bekannt gemacht. Außerdem erhalten die erfolgreichen Gewinner die Möglichkeit, ein halbes Jahr ihre Idee als einen der Showcases im permanenten Vodafone Showroom zu präsentieren. Sie sind damit Bestandteil der wichtigsten Ideen und innovativen Produkte, die Vodafone seinen Geschäftskunden präsentiert.

Gibt es schon Beispiele, wo sich aus guten Ideen der Vorjahre erfolgreiche Geschäftsmodelle entwickelt haben?

Aus den zahlreichen Applikationen und Lösungen, die wir mit unseren Partnern anbieten, sticht beispielsweise ein Mobilfunkbasiertes Trackingsystem hervor, mit dem sich hochwertige Fahrzeuge, beispielsweise von Autovermietungen oder Leasing und Versicherungsgesellschaften, zuverlässig über unser Mobilfunknetz orten lassen. Damit konnten bereits viele gestohlene Fahrzeuge aufgespürt und sogar ein ganzer Hehlerring ausgehoben werden. Nicht ganz so spektakulär, aber ebenso beispielhaft ist ein neues Abrechnungssystem für Rechtsanwälte, mit dem im Anschluss an Termine alle Daten schnell und einfach über Mobilfunknetze verschickt werden. Die Lösung bringt Kanzleien bis zu zwölf Prozent Umsatzsteigerung und rentiert sich schon in weniger als acht Wochen. Sehr schön ist auch eine Lösung, mit der Zahnärzte mit einem digitalen Stift ihre Befunde bei Routineuntersuchungen in Schulen und Kindergärten schnell und einfach erfassen können. Die Daten werden dann direkt an das Gesundheitssystem des Landratsamts übertragen und dort weiterverarbeitet. Das reduziert den bürokratischen Aufwand erheblich. Nicht zu vergessen die Applikation, mit der Mitarbeiter unkompliziert jederzeit und nahezu überall mit Smartphones auf die Datenbanken ihres Unternehmens zugreifen können. Eine große deutsche Krankenkasse setzt auf diese Lösung. Ihr Vorteil: Sie spart Geld, Zeit und optimiert die Effektivität - und das steigert bekanntermaßen die Zufriedenheit der Kunden.

