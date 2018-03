connect: Ich war im Sommer in Frankreich und ich hatte den Eindruck, dass man dort das Viewty deutlich häufiger sah als hierzulande. Ist Deutschland ein schwieriger Markt für das Touchscreen-Handy?

Optendrenk: Man kann sagen, dass in Frankreich neue Technologien vom Endkunden schneller angenommen werden als bei uns. Der durchschnittliche deutsche Endverbraucher wartet eher erst ab, ob sich eine neue Technologie tatsächlich bewährt.

connect: Die Öffentlichkeit denkt beim Thema Touchscreen immer zuerst an einen anderen Hersteller. Ärgert Sie das?

© Archiv Übung zur gewöhnung an den touchscreen: die uhr lässt sich frei übers display bewegen.

Optendrenk: Nein - und dies ist auch nicht immer so. Um eine Technologie erfolgreich im Markt zu etablieren, werden immer mehrere Anbieter benötigt. Wir sind dennoch stolz, dass wir mit dem Prada Phone by LG das erste Touchscreen-Gerät auf den Markt gebracht haben, und befinden uns nun in der vierten Generation von Touchscreen-Geräten.

connect: Viele Leser waren von der Bildqualität enttäuscht. Können Sie die Enttäuschung nachvollziehen?

Optendrenk: Das Feedback zum Gerät war durchweg positiv. Die umfangreiche Ausstattung mit neuen Foto-Features, wie zum Beispiel variable ISO-Einstellung und manueller Fokus, haben dazu beigetragen, die Bildqualität zu verbessern.

connect: Stimmt es, dass auf dem Viewty noch immer die gleiche Software läuft wie zum Marktstart?

© fotos: hersteller ein pfleglicher umgang angesagt: der kamera fehlt ein schutz

Optendrenk: Wir entwickeln kontinuierlich neue Lösungen, um unseren Kunden bestmögliche Qualität zu bieten.

connect: Andere Hersteller bieten Software-Updates, die der Nutzer selbst durchführen kann. Gibt es bei LG entsprechende Pläne?

Optendrenk: Es wird daran gearbeitet, so eine Funktion bereitzustellen, jedoch müssen hier viele Variablen berücksichtigt werden. Wir legen hierbei besonders viel Wert auf eine qualitativ hochwertige Lösung und möchten unseren Kunden den bestmöglichen Service liefern.

connect: In Kürze kommt das LG Renoir mit Touchscreen und 8-Megapixel-Kamera. Wird das neue Modell das Viewty ablösen oder bleibt das noch auf dem Markt?

Optendrenk: Das Renoir wird das Viewty nicht ablösen. Auch im Weihnachtsgeschäft und im kommenden Jahr wird man das Viewty noch weitverbreitet zu attraktiven Preisen kaufen können. Aktuell bieten wir auch die neuen Farben Weiß, Rot und Rosa an.

