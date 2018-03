Interview mit Marcus Stahl, Director Automotive Customers, Nokia

connect: Wie schätzen Sie die Bedeutung des SIM-Access-Profils ein?Marcus Stahl: Als hoch. SIM-Access-Freisprechlösungen bieten viele Vorteile, etwa eine hohe Empfangs- und Audioqualität durch die Anbindung an die Außenantenne.

connect: Bei einigen Nokia-Handys lässt sich das A2DP-Profil per Firmware-Update nachrüsten. Geht das mit SAP auch?Marcus Stahl: Ein Großteil unserer Geräte unterstützt SIM-Access ja bereits. Insgesamt haben wir rund 60 SAP-Handys im Programm. Da wir auch weiter mit SIM-Access planen, stellt sich die Frage nach der Nachrüstbarkeit kaum. Technisch ist das aber kein Problem. Bei einigen Modellen wie etwa beim 9500 Communicator haben wir diese Funktion nachträglich integriert.

connect: Verkaufen sich Ihre SAP-Freisprechanlagen gewinnbringend?Marcus Stahl: Wir sind mit dem Verkauf sehr zufrieden; ein Gerät wie das Nokia 616 liegt seit seiner Einführung auf einem konstant guten Niveau.

connect: Funktionieren Ihre SAP-Anlagen auch mit Handys anderer Hersteller? Marcus Stahl: Natürlich! Das SIM-Access-Profil ist ja ein Bluetooth-Standard und keine Nokia-Lösung.

connect: Wird SAP im Auto an Bedeutung gewinnen oder wieder verschwinden? Marcus Stahl: Das ist eigentlich eine Frage für die Autohersteller. Wir beobachten, dass immer mehr Neuwagen mit SAP-Frei-sprecher ab Werk geordert werden. Audi, Mercedes und VW bieten diese Option ja schon an. Und wenn die SAP-Freisprechanlagen nicht so teuer wären, würden bestimmt noch sehr viel mehr Kunden bei diesem Feature ihr Häkchen machen.

