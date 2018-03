Handy-Flatrates Interview mit Thorsten Dirks, Vorsitzender der Geschäftsführung von E-Plus

Welche Kunden haben Sie mit Ihrer neuen Base-Komplett-Sprachflat im Fokus?

Die Zielgruppe von Base 5 unterscheidet sich deutlich von den Kunden, die Base 1 oder 2 nutzen. Wir adressieren mit Base 5 Vieltelefonierer zwischen 30 und 45 Jahren, die bereits heute überdurchschnittlich viel telefonieren und ein entsprechendes Budget für die mobile Kommunikation zur Verfügung haben. Der Anteil geschäftlicher Nutzung wird deutlich stärker ausfallen als etwa bei Base 2. Base 5 spricht verstärkt Selbstständige und Freiberufler an, aber auch Vertriebsmitarbeiter und andere Berufsgruppen, die regelmäßig und lange unterwegs sind.

Die neue Base-Full-Flat kostet 90 Euro pro Monat. Bei den Mitbewerbern sind die üppigen 1000-Minutenpakete, bei denen die Inklusivminuten ebenfalls in alle Netze gelten, für rund 60 Euro monatlich zu haben. Wie wollen Sie die Vieltelefonierer zum Wechsel bewegen?

Auch unser eigenes Time-&-More- 1000-Minutenpaket - mit 57,50 Euro monatlich übrigens das günstigste am Markt - dürfen wir hier natürlich nicht vergessen. Aber wir vergleichen gerade Äpfel mit Birnen. Wichtig sind zwei Punkte. Zum einen: 1000 Minuten sind 1000 Minuten. Das Angebot ist gedeckelt: Wenn ich mehr telefoniere, wird's teurer, bei uns pro Minute 10 Cent. Also ist schon mal für jeden Nutzer, der mehr als 1325 Minuten telefoniert, rein rechnerisch die Flatrate günstiger. Daneben gilt aber auch ein Argument, das weniger im reinen Preisvergleich überzeugt, sondern sich vielmehr aus der Einstellung des Kunden heraus ergibt: Kunden, die eine Flatrate kaufen, entscheiden sich bewusst für dieses Pauschalangebot, bei dem sie keine weiteren Limits und Preispunkte mehr berücksichtigen müssen. Sie entscheiden sich für Freiheit und Sorglosigkeit. Sie müssen nicht mehr rechnen und sich fragen >>Wie lang kann ich noch, bevor es teurer wird?<< Für diese Kunden steht jetzt eine echte Flatrate zur Verfügung. Da liegt der Wechsel auf der Hand.

Sie sehen Ihre Base-Angebote als Festnetzalternative. Doch nun mischen auch Festnetzanbieter wie 1&1 im Mobilfunk mit und bieten neben einem günstigen DSL-Anschluss eine bundesweite Handy-Flat zum Nulltarif an. Machen Ihnen diese Offerten das Geschäft kaputt?

Fakt ist: Mehr als 30 Prozent der Base-Kunden trennen sich von ihrem Festnetzanschluss und mehr als 50 Prozent haben die Nutzungshäufigkeit und -dauer signifikant in Richtung Mobilfunk und damit in Richtung Base umgestellt. Damit untermauert Base seine Position als Festnetzalternative. Die von Ihnen angesprochenen Angebote der DSL-Provider sehen wir sehr gelassen.

Die Base-Angebote laufen also sehr gut. Wie wollen Sie da für genügend Netzkapazität sorgen?

Wir bauen das Netz gerade bundesweit für mehrere Hundert Millionen Euro aus. Mit diesen Investitionen sorgen wir für einen Qualitätsschub, der sich selbstverständlich auch auf die Netzkapazität auswirkt. Nach Abschluss dieser umfangreichen Ausbaumaßnahmen stellen wir unseren Kunden ein noch besseres Netz zur Verfügung.

Die Bundesnetzagentur hat im letzten Jahr die Terminierungsentgelte gesenkt. Damit können die Mobilfunker auch günstigere Tarife anbieten. Das Verwaltungsgericht Köln hat nun die Regulierungsverfügung aufgehoben. Heißt das, dass die Preise für Handy-Gespräch wieder steigen werden?

Wie es weitergeht, bestimmen jetzt erst einmal die Gerichte, die Juristen und nicht zuletzt die Bundesnetzagentur, deren Regulierungsverfügung vom Gericht abgelehnt wurde. Dass die Preise im Mobilfunk wieder steigen, daran hat keiner der Beteiligten Interesse. Das ließe sich in der aktuellen Wettbewerbslage auch nur schwer durchsetzen.

Neben Sprach- und Datenflats wäre bei Base doch auch eine SMS-Flat angesagt. Wann ist es so weit und was haben Sie sonst noch bei Ihrer Flatrate-Marke in Planung?

Zunächst ist ab dem 1. Mai die bewährte Base SMS-Flatrate für Nachrichten zu anderen Base und E-Plus-Kunden als Option für alle Base Handy-Flatrates erhältlich. Damit sind wir gut aufgestellt und bieten auch dem Kurznachrichten-Fan ein attraktives Flat- rate-Angebot. Darüber hinaus werden neue Produkte speziell für eine SMS-affine Zielgruppe sicher auch künftig ein Thema für den Markt sein.

