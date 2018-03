Die Nokia-Navigation - wie das Nokia Lumia 800 den Weg weist Interview zum Thema

Interview mit Christof Hellmis, Vice President Map Platform bei Nokia

© Nokia Christof Hellmis - Vice President Map Platform, Nokia

"Wir entwickeln unsere Navi- und Kartendienste ständig weiter"

connect: Was zeichnet Ihre Navi- Software für Windows Phone im Vergleich zur Konkurrenz aus?Christof Hellmis: Mit Karten für mehr als 100 Länder und sprachgesteuerter Navigation in über 50 Landessprachen bietet Nokia die weltweit größte und umfassendste Plattform für mobile Navigation - und das kostenlos. Im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten arbeitet "Nokia Navigation" zudem offline. Lediglich für das initiale Routing oder für die Suche nach Points of Interest ist das Internet überhaupt erforderlich.connect: Auf welchen Smartphones läuft das Programm?Christof Hellmis: Nokia Navigation ist nur auf unseren Smartphones verfügbar. Neben unserer erstklassigen Hardware bildet die Navigation ein klares Kaufargument, das wir nicht aus den Händen geben.Gleichzeitig erhalten wir für unsere Karten-Applikation sehr gutes Feedback. Ich bin überzeugt, dass sich die Besitzer von Windows-Phone-Geräten anderer Hersteller freuen werden, wenn auch sie "Nokia Karten" auf ihrem Smartphone nutzen können. Darüber hinaus treiben wir Innovationen auf Basis zukunftsweisender Technologien wie HTML 5 voran. connect: Welche Erweiterungen sind in absehbarer Zeit geplant?

© Archiv Innovativ: Nokia Pulse verknüpft Informationen miteinander

Christof Hellmis: Wir entwickeln unsere Navigations- und Kartendienste kontinuierlich weiter. Zur Nokia World Ende Oktober etwa haben wir "Nokia Pulse" vorgestellt. Der Messaging-Dienst ist mit Nokia Karten verknüpft. Fotos und Status-Updates können automatisch mit ortsbezogenen Informationen verschickt werden.Ein weiterer wichtiger Bereich ist der öffentliche Nahverkehr. Mit "Public Transport" weisen wir bereits für mehr als 450 Städte weltweit auf maps.nokia.com und auf dem Smartphone entsprechende Streckenverbindungen aus - und das ist erst der Anfang.connect: Wie wird die Navigation in fünf Jahren aussehen?Christof Hellmis: Mobile Navigation und ortsbasierte Dienste bilden einen der spannendsten Zukunftsbereiche, der weit mehr bedeutet als von A nach B zu gelangen. Es wird beispielsweise in einem Museum möglich sein, Ihnen auf Basis ihrer Vorlieben persönliche Empfehlungen für bestimmte Räume zu geben und Ihnen zu sagen, wie Freunden, die bereits dort gewesen sind, das Museum gefallen hat.Und sollten Sie vor Ort Lust auf einen Kaffee oder ein Stück Kuchen verspüren, werden Sie sich sicherlich freuen, wenn wir Ihnen auch noch einen 50-prozentigen Rabatt fürs Museumscafe anbieten können. Das ist nur ein kleiner Ausblick auf ein sehr weites Feld, in dem wir klare Differenzierungsmöglichkeiten für Nokia sehen.

