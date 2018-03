Zombies im Nebel: "Into the Dead" ist ein kurzweiliger Gruselspaß für Android-Handys und -Tablets. Das Beste: Das Game gibt's gratis.

© PIKPOK Into the Dead Gruselgame für Android und Tablets

Into the dead

Aktuelle Version: 1.4.3

Betriebssystem: Android

Preis: kostenlos

Download-Link: Google Play

Wir fliehen über eine Wiese; schemenhafte Gestalten nähern sich. Ein Schrei - Moment mal! Das sind doch ... und schon hat uns der erste Zombie erwischt. Unsere Flucht ist vorbei - Game over!

Von wegen: Wir starten einfach wieder neu. Dieses Mal weichen wir den Untoten via Beschleunigungssensor gekonnt aus. 200 Meter ... 300 Meter ... 400 Meter... da taucht plötzlich eine Kiste vor uns im Nebel auf - endlich haben wir eine Pistole ergattert. Kommt nur her, ihr lebenden Leichen! Jetzt seid ihr dran!

Doch die Freude währt nicht lange: Bereits nach wenigen Metern ist die Munition verschossen; es gilt nun, der stetig wachsenden Anzahl an Zombies auszuweichen, bis uns die nächste Kiste mit einer Waffe gegen die Horde von Untoten segnet.

Knobel-Spiel The Room im Test

Die Spielidee von "Into the Dead" ist dabei so einfach wie genial: Survival-Horror kombiniert mit reinem Reaktions-und Geschicklichkeitsspiel fesselt einen immer wieder an den Touchscreen und ist obendrein abwechslungsreich, kurzweilig und zum Glück auch ein bisschen gruselig.

Fazit

In der U-Bahn, an der Bushaltestelle, im Hotelkorridor - wer unterwegs auf Zombiejagd gehen will, der ist hier genau richtig.

