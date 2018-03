Mit iOS 10 macht sich das iPhone beim Anheben selbstständig und aktiviert automatisch den Bildschirm. Wir zeigen, wie Sie diese Funktion in den Einstellungen deaktivieren können.

© connect.de iOS 10 ermöglicht die Bildschirmaktivierung durch Anheben: So stellen Sie die Funktion an und aus.

Mit dem Update auf iOS 10 hat Apple viele neue Features auf das iPhone gebracht, darunter neue iMessage-Funktionen, mehr Informationen im Sperrbildschirm und ein überarbeitetes Kontrollzentrum.

Aber auch an den Details hat Apple gearbeitet. So gibt es beispielsweise die Funktion "Bei Anheben aktivieren", mit der sich der Bildschirm des iPhone automatisch anschaltet, wenn man es aus der Hosentasche nimmt. Dafür braucht es ein Apple-Smartphone ab dem iPhone 6S.

Das Feature "Raise to Wake", wie es im Englischen heißt, kann aber durchaus als störend empfunden werden. Will man sein iPhone zum Beispiel nur an einen anderen Platz legen, ohne es zu benutzen, öffnet sich der Sperrbildschirm bei aktivierter Funktion trotzdem. Hier hat Apple den iOS-Nutzern glücklicherweise die freie Wahl gelassen.

© connect.de Mit diesem Regler können Sie die neue iOS-10-Funktion abschalten.

Wie deaktiviert man die Funktion?

Wählen Sie auf dem Startdisplay oder Homescreen des iPhone den Eintrag "Einstellungen" und auf der nächsten Menüebene den Punkt "Anzeige und Helligkeit". Dort erscheint der Punkt "Bei Anheben aktivieren". Sie tippen nun auf den Schieberegler rechts daneben. Genauso können Sie die Funktion übrigens wieder einschalten.

