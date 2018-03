iOS 11: WLAN und Bluetooth vollständig deaktivieren

Apple hat mit iOS 11 ein völlig neues Kontrollzentrum eingeführt. Dort kann man WLAN und Bluetooth nicht mehr vollständig deaktivieren. Wir sagen, was dahinter steckt.

© Sreenshot WEKA / connect Wenn man WLAN und Bluetooth im Kontrollzentrum abschaltet, bleiben sie im Hintergrund aktiv (grau hinterlegt). Über den Flugmodus kann man sie komplett deaktivieren (Schaltfläche durchgestrichen).

Mit iOS 11 kommt ein komplett überarbeitetes Kontrollzentrum auf iPhone und iPad, das Nutzer sogar selbst anpassen können. Dabei gibt es aber eine Schnelleinstellung, bei der Apple die Funktion grundlegend verändert hat: WLAN und Bluetooth kann man über das Kontrollzentrum nicht mehr komplett abschalten.

Wenn man auf die entsprechenden Schaltflächen tippt, werden lediglich die aktuellen Verbindungen getrennt. Die WLAN- und Bluetooth-Funktionen bleiben im Hintergrund aber weiterhin aktiv. So scannt das iPhone beispielsweise weiterhin nach vorhandenen WLAN-Netzen, verbindet sich aber nicht automatisch. Es besteht also keine Verbindung zu einem WLAN, durch die fortlaufende Netzsuche wird aber beispielsweise der Akku weiterhin belastet.

Wenn man Bluetooth über das Kontrollzentrum deaktiviert, werden außerdem die Verbindungen zum Apple Pencil sowie zur Apple Watch nicht getrennt. Das ist auch der Grund, den Apple für die neue Einstellung angibt: WLAN und Bluetooth bleiben aktiv, damit man wichtige Funktionen weiter verwenden kann. Dazu zählen neben Apple Pencil und Apple Watch auch AirDrop, AirPlay, Handoff und der Instant Hotspot sowie Ortungsdienste. Apple empfiehlt, WLAN und Bluetooth dauerhaft aktiviert zu lassen.



© Screenshot WEKA / connect Über das Kontrollzentrum werden nur die aktuellen WLAN-Verbindungen getrennt. Verfügbare Netzte sucht das iPhone weiterhin. In den Systemeinstellungen sieht man, dass WLAN noch aktiv ist.

WLAN und Bluetooth deaktivieren

Um WLAN und Bluetooth dennoch komplett zu deaktivieren muss man in iOS 11 also einen Umweg gehen. Zum Einen kann man im Kontrollzentrum den Flugmodus aktivieren. Dadurch werden allerdings alle Funkverbindungen deaktiviert, auch der Mobilfunk. Um WLAN oder Bluetooth einzeln abzuschalten, muss man die Funktion über den entsprechenden Schalter in den Einstellungen unter "WLAN" bzw. "Bluetooth" deaktivieren.

Im Kontrollzentrum kann man übrigens auf einen Blick erkennen, ob WLAN und Bluetooth aktiv, im Hintergrund aktiv oder deaktiviert sind. Wenn eine Verbindung aktiv ist, sind die Schaltflächen für WLAN und Bluetooth blau hinterlegt. Tippt man darauf, um die Verbindung zu trennen, werden die Schaltflächen grau. Die Funktionen sind dann aber immer noch im Hintergrund aktiv. Erst wenn die Symbole durchgestrichen sind, ist die Funktion komplett deaktiviert.



