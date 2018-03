iOS/iPhone OS

Dabei basiert das Betriebssystem auf Apples Computer-Betriebssystem OS X, das wiederum vom 1969 von den Bell Laboratories entwickelten Unix abstammt.

Doch an der Oberfläche merkt man von der darunterliegenden Technik nichts. Schließlich hat Apple eine sehr intuitiv zu bedienende, speziell auf Kleingeräte abgestimmte Benutzeroberfläche über das Betriebssystem gelegt. Das öffnet den OS-X-Unterbau nur versierten Jailbreakern.

Was der einfachen Bedienung zugutekommt, ermöglicht es Apple aber auch, weitergehend an den eigenen Produkten zu verdienen. So kommt um den App Store keiner herum, der Software fürs iPhone kaufen oder anbieten möchte.

Als Schwäche von iOS sehen viele Fachleute, dass das Betriebssystem Multitasking nur in begrenztem Maße zulässt, ganz im Gegensatz zu OS X, das mit dem Abarbeiten mehrerer Programme zur gleichen Zeit natürlich keine Probleme hat.

