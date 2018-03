© connect iPhone 4S - die Kamera im Vergleich

Apple hat die Kamera beim iPhone 4S auf 8 Megapixel aufgebohrt und die Lichtempfindlichkeit des Sensors erhöht. Dabei handelt es sich um einen Backlight-Illuminated-Sensor, dessen Lichtrezeptoren im Unterschied zu herkömmlichen Handy-Fotosensoren direkt hinter der Linse angebracht sind - dadurch ist die Lichtausbeute der Aufnahmen fast doppelt so hoch. Das Objektiv besteht jetzt aus fünf Linsen und hat eine Brennweite von 4,28 Millimeter; die Blende wurde auf f2.4 vergrößert - sie lässt mehr Licht durch, was gute Aufnahmen auch an trüben Tagen ermöglichen soll. Die Auslöseverzögerung wurde reduziert, die Kamera schießt mehrere Fotos in kurzen Abständen.Soviel zur Technik auf Papier, aber wie schauen die Aufnahmen in Echt aus? Ungemein gut! Das iPhone 4 liefert bereits eine sehr gute Bildqualität, beim 4S legt Apple nochmal eine Schippe drauf. Insbesondere bei gutem Wetter gelingen gestochen scharfe Fotos mit sehr guter Tiefenschärfe und hohem Kontrastumfang. Die Aufnahmen gehen leicht ins Rötliche, weshalb ihr Farbton warm und natürlich wirkt - ein klarer Vorteil beim Fotografieren von Menschen. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen steigt das Bildrauschen, die Qualität nimmt wieder ab - die kleine LED kann hier nicht wirklich als Blitzersatz dienen.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Kulthandy iPhone 4S - die Kamera im Vergleich Wir haben die Linse des iPhone 4S auf Herz und Nieren getestet. Kann die Kompaktkamera nun endlich zu Hause bleiben? Wenn das Wetter mitspielt: Ja!

Videos zeichnet das iPhone 4S mit der vollen HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel (1080p) auf; außerdem nutzt Apple das eingebaute Gyroskop für die automatische Bildstabilisierung, sodass die Aufnahmen bei schnellen Bewegungen des Handys nicht verwackeln.

Wir sprechen Klartext: Zu 100 Prozent kann auch das 4S keine Digicam ersetzen, allein schon wegen des fehlenden optischen Zooms. Wenn allerdings das Wetter mitspielt, braucht sich das iPhone 4S nicht zu verstecken - die Kamera liefert weit mehr als nur einfache Schnappschüsse. Da wird der Laie niemals erkennen, dass es sich "nur" um eine Handy-aufnahme handelt.

Mehr Informationen

iPhone 4S im Test

Laboranalye: iPhone 4S im Akkuvergleich

Zurück zur Startseite von connect

Anzeige

Mehr zum Thema Video Bildschirmfoto mit iOS Screenshot beim iPhone erstellen Mit dem Apple iPhone lassen sich ganz einfach Screenshots erstellen. Wir zeigen den nötigen Griff.

iPhone-Tausch Apple nimmt altes iPhone in Zahlung Bei Rückgabe eines alten Modells können Kunden das neue iPhone vergünstigt erhalten. Auch online bietet der Apple Store eine Möglichkeit der… Software-Update für iPhone und iPad Apple iOS 7.1 erst im März Apple iOS 7.1 gibt es bislang nur in diversen Beta-Versionen. Der offizielle Start von iOS 7.1 ist scheinbar erst für März 2014 geplant.

Apple Betriebssystem mit Bugs iOS 8.0.2 weiterhin mit Problemen bei WLAN-Funktionalität Auch die neueste Version des Apple-Betriebssystems iOS 8 scheint nicht alle Fehler zu beheben. Nutzer berichten trotz iOS 8.0.2 noch immer von… iPhone, iPad und iPod touch iOS 8.1.1 - erster Jailbreak vorgestellt iOS 8.1.1 schließt Löcher, die der Pangu-Jailbreak ausnutzte. Jetzt hat ein Hacker einen neuen Jailbreak vorgestellt, der auch bei iOS 8.1.1…