iPhone 5 vorbestellen - die Angebote der Netzbetreiber im Überblick

© Apple Konzepte zum iPhone 5

Telekom

Der Netzbetreiber bietet seit dem 5. September sogenannte Premieren-Tickets an. Dabei wird der Name "iPhone 5" konsequent vermieden, die Rede ist vielmehr von einem "besonders leistungsfähigen" Smartphone. Wer dieses Ticket hat, bekommt einen reservierten Platz in der iPhone-Warteschlange und gehört damit angeblich zu den Ersten, die das neue Apple-Handy in den Händen halten dürfen. Aber wie kann die Telekom für ein Produkt werben, das noch niemand gesehen hat? Fakt ist: Die Aktion wird von der Telekom weder aktiv vermarktet noch angeboten. Nur wenn man bei einem Telekom-Mitarbeiter explizit danach fragt, bekommt man innerhalb weniger Tage das Premieren-Ticket per Post zugestellt. "Je früher der Kunde ein Premierenticket erhält, desto früher erhält er die Ware", heißt es in einer internen Handlungsanweisung für Telekom-Shops, die vom iPhone-Blog veröffentlicht wurde.

Bei der iPhone-5-Aktion vermied die Telekom das große Rampenlicht und klare Aussagen, sondern setzte vielmehr darauf, dass Apple-Fans die Nachricht automatisch weiter verbreiten würden. Dieses virale Konzept ging voll auf. Die Aktion schlug ein, wie eine Bombe - und setzte die Konkurrenz unter Zugzwang.

Vodafone

Der Düsseldorfer Netzbetreiber konterte eine Woche später mit einer neuen Website, auf der man sich für das neue iPhone vorregistrieren lassen kann: "Sie interessieren sich für Neuigkeiten rund um das Thema iPhone bei Vodafone? Dann nehmen wir Sie gerne als Interessenten auf." Die Bezeichnung "iPhone" wurde später durch "Top-Smartphones" ersetzt. Das ändert freilich nichts an der grundsätzlichen Aussage. Den Link zum Formular findet man auf der iPhone-Produktseite des Netzbetreibers. Vor ein paar Tagen war er noch nicht vorhanden. Im Gegensatz zur Reservierung der Telekom bietet Vodafone allerdings nur eine Registrierung an.

© Anbieter Die iPhone-Anmeldeseite von o2: Falls sich wieder einmal etwas ändert

o2

Die Münchener haben ebenfalls mit einer speziellen Website reagiert. Dabei handelt es sich um eine Anmeldeseite für einen Benachrichtigungsdienst mit Informationen zu neuen Smartphones, die der Netzbetreiber in Kürze in sein Angebot aufnehmen wird. Eines der dort abgebildeten Geräte ist nur in Umrissen abgebildet, aber man muss nicht besonders scharfsinnig sein, um hier das iPhone zu erkennen. Auch der Schriftzug ist eine Anspielung auf das Apple-Handy: "Falls sich wieder einmal etwas ändert", schreibt o2 auf der Internetseite. Als der Netzbetreiber das iPhone 4 Ende des letzten Jahres in sein Angebot aufnahm, bewarb er es mit dem Satz "Das ändert alles".

Weitere Informationen kann man leider nicht entnehmen. Aber alles deutet darauf hin, dass alle drei Netzbetreiber das iPhone 5 zeitgleich zum Marktstart im Deutschland anbieten werden. Nur: wann? Und vor allem: wie sieht das neue iPhone aus? Das weiß noch niemand, aber um einen Vorgeschmack zu geben, haben wir die interessantesten Konzepte zum iPhone 5 hier zusammen getragen. So zumindest könnte das neue Apple-Handy aussehen:

Bildergalerie Galerie Designstudien So könnte das iPhone 5 aussehen Das neue iPhone rückt in greifbare Nähe. Wir stellen die interessantesten Konzeptstudien vor.

